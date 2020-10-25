Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки

Гран При Формулы 1 в Португалии впервые проходит на трассе в Портимане. Несмотря на то, что у команд была возможность провести три тренировки, собранных на них данных все же недостаточно, признает главный гоночный инженер команды AlphaTauri Джонатан Эддоллс.

В Pirelli прогнозируют, что самой быстрой стратегией будет старт на шинах Medium и один пит-стоп с переходом на Hard. Однако в команде, за которую выступает россиянин Даниил Квят, подтвердили, что очевидной стратегии у них нет и до начала гонки не будет.

«У нас нет данных о том, как поведут себя шины на длинной дистанции, так что мы не знаем, насколько их хватит, – цитирует Эддоллса издание RaceFans. – Будет ли один пит-стоп или два пит-стопа. Мы начнем гонку, имея в запасе несколько стратегий. Не все стартуют на одинаковом типе шин. Так что на первых кругах мы будем анализировать, у кого что происходит с резиной, как она изнашивается, кто быстрее и на основании этого решим, какую стратегию выбрать.

Так что сегодня первые десять кругов будут для нас очень сложными, так как нужно будет принять верное решение о стратегии на остаток гонки.

Мы постараемся смоделировать как можно больше возможных сценариев деградации шин, чтобы никакой сюрприз не мог застать нас врасплох. Потому, что когда подобное происходит, ты не знаешь как реагировать и приходится придумывать стратегию заново. Так что мы отправляемся в гонку готовые к любым вариантам».