Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Гонка через
01 Часов
:
40 Минут
:
15 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки

Поделились
Комментарии
Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки
Автор:
, Редактор

В AlphaTauri признались, что не знают как поведут себя шины на длинных дистанциях

Гран При Формулы 1 в Португалии впервые проходит на трассе в Портимане. Несмотря на то, что у команд была возможность провести три тренировки, собранных на них данных все же недостаточно, признает главный гоночный инженер команды AlphaTauri Джонатан Эддоллс.

В Pirelli прогнозируют, что самой быстрой стратегией будет старт на шинах Medium и один пит-стоп с переходом на Hard. Однако в команде, за которую выступает россиянин Даниил Квят, подтвердили, что очевидной стратегии у них нет и до начала гонки не будет.

«У нас нет данных о том, как поведут себя шины на длинной дистанции, так что мы не знаем, насколько их хватит, – цитирует Эддоллса издание RaceFans. – Будет ли один пит-стоп или два пит-стопа. Мы начнем гонку, имея в запасе несколько стратегий. Не все стартуют на одинаковом типе шин. Так что на первых кругах мы будем анализировать, у кого что происходит с резиной, как она изнашивается, кто быстрее и на основании этого решим, какую стратегию выбрать.

Так что сегодня первые десять кругов будут для нас очень сложными, так как нужно будет принять верное решение о стратегии на остаток гонки.

Мы постараемся смоделировать как можно больше возможных сценариев деградации шин, чтобы никакой сюрприз не мог застать нас врасплох. Потому, что когда подобное происходит, ты не знаешь как реагировать и приходится придумывать стратегию заново. Так что мы отправляемся в гонку готовые к любым вариантам».

Читайте также:

 

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

Предыдущая новость

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

Следующая новость

Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние

Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Формула 1 Формула 1 / Новость

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме

Гран При Португалии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Португалии: стартовая решетка

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом

Хорнер: Renault не хочет поставлять нам моторы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: Renault не хочет поставлять нам моторы

Самое важное:

Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние

Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме

Самое читаемое

1
Формула 1

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

2
Формула 1

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год

3
Формула 1

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

4
Формула 1

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме

5
Формула 1

Гран При Португалии: стартовая решетка

Самое важное:

Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние
Формула 1

Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние

Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки
Формула 1

Команда Квята собралась выбрать стратегию по ходу гонки

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari
Формула 1

Эксперт: проблемы Haas могут возникнуть и у Ferrari

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме
Формула 1

Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме

Гонщики остались недовольны опасным выездом с пит-лейна в Портимане
Формула 1

Гонщики остались недовольны опасным выездом с пит-лейна в Портимане

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.