Команда Квята прошла краш-тест машины 2020 года

О позитивном результате краш-тестов бывшая Toro Rosso сообщила в социальных сетях. «Мы еще на шаг ближе к сезону Ф1 2020 года», – гласит запись в пока еще не переименованном твиттере команды.

При этом AlphaTauri не раскрыла имени шасси – оно будет объявлено только на презентации, место и время проведения которой пока также не сообщаются.

Ранее с краш-тестом успешно справились Racing Point, Ferrari, Haas и Williams, тогда как самые серьезные сложности возникли у Alfa Romeo, чье шасси оказалось разрушено во время обязательных испытаний FIA.

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