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Команда Квята прошла краш-тест машины 2020 года

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Команда Квята прошла краш-тест машины 2020 года
Автор:
, Ответственный редактор
17 янв. 2020 г., 16:40

AlphaTauri успешно выдержала обязательные испытания FIA – теперь ее машина может принимать участие в официальных заездах.

О позитивном результате краш-тестов бывшая Toro Rosso сообщила в социальных сетях. «Мы еще на шаг ближе к сезону Ф1 2020 года», – гласит запись в пока еще не переименованном твиттере команды. 

При этом AlphaTauri не раскрыла имени шасси – оно будет объявлено только на презентации, место и время проведения которой пока также не сообщаются.

Ранее с краш-тестом успешно справились Racing Point, Ferrari, Haas и Williams, тогда как самые серьезные сложности возникли у Alfa Romeo, чье шасси оказалось разрушено во время обязательных испытаний FIA.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Александр Кабановский

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