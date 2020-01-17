Команда Квята прошла краш-тест машины 2020 года
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AlphaTauri успешно выдержала обязательные испытания FIA – теперь ее машина может принимать участие в официальных заездах.
О позитивном результате краш-тестов бывшая Toro Rosso сообщила в социальных сетях. «Мы еще на шаг ближе к сезону Ф1 2020 года», – гласит запись в пока еще не переименованном твиттере команды.
При этом AlphaTauri не раскрыла имени шасси – оно будет объявлено только на презентации, место и время проведения которой пока также не сообщаются.
Ранее с краш-тестом успешно справились Racing Point, Ferrari, Haas и Williams, тогда как самые серьезные сложности возникли у Alfa Romeo, чье шасси оказалось разрушено во время обязательных испытаний FIA.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Команда Квята прошла краш-тест машины 2020 года
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