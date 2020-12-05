Команда Квята отметила свой прогресс в гоночном темпе

Команда AlphaTauri неплохо провела пятничные тренировки Гран При Сахира. По результатам обеих практик оба болида итальянского коллектива оказывались в первой десятке – причем Даниил Квят, показавший 5-й и 6-й результаты, каждый раз опережал своего напарника Пьера Гасли.

Впрочем, в пресс-релизе по итогам тренировок главный гоночный инженер команды Джонатан Эддолс обратил особое внимание на темп машин АТ01 на длинных сериях кругов.

«Хотя в эти выходные гонки проводятся на той же трассе, что и неделю назад, другая конфигурация заставляет сделать акцент на других нюансах работы машины, – цитирует пресс служба AlphaTauri слова специалиста. – Нагрузки на шины не так велики, зато эта версия трассы гораздо требовательнее к тому, как работает подвеска – да и оптимальная аэродинамическая конфигурация сейчас совсем другая. В первой тренировке мы как раз пытались найти эту оптимальную конфигурацию в расчете на квалификационные заезды, для чего машины были сконфигурированы по-разному. Плюс мы получили первое представление о том, как будет меняться состояние шин.

В начале второй тренировки мы сконцентрировались на работе с настройками, а потом начали работать на длинных сериях кругов, чтобы получить представление об изменении состояния шин в гонке. Пока нам все нравится: темп на коротких сериях хорош, а с точки зрения гоночного темпа нам удалось добиться заметного прогресса по ходу дня».

В то же самое время, по мнению Даниила Квята, определенные сюрпризы могут ждать соперников AlphaTauri уже сегодня – по ходу квалификации.

«Пятница была в целом спокойной, – прокомментировал россиянин ход пятничных заездов. – Наша машина изначально достаточно конкурентоспособна, а работа с настройками дала нам хорошее представление о том, в каком направлении двигаться в субботу. Мой выезд на свежих мягких шинах во второй тренировке вышел немного сумбурным – поэтому думаю, в субботу мы будем еще быстрее. А темп на длинных сериях в любом случае выглядит неплохим – так что, если мы доведем до конца работу над настройкой машины, то можем рассчитывать на хорошие результаты и в квалификации, и в гонке».