AlphaTauri без очков

Команда из Фаэнцы здорово провела прошлый этап в Шпильберге, проведя, возможно, лучший Гран При Австрии в своей истории. Пьер Гасли финишировал седьмым, продолжив прошлогоднюю серию удачных выступлений. Даниил Квят мог подняться и выше, если бы не повреждение машины. Однако эти успехи – скорее, следствие везения, чем собственной скорости команды.

В прошлые выходные было видно, что в реальности AlphaTauri была лишь седьмой по силе командой в квалификации. В гонке коллектив лишился преимущества даже над Alfa Romeo. На финише тому же Гасли повезло, что у Райкконена отвалилось колесо, а борьба Окона с Квятом задержала ехавших позади них соперников. И не забывайте про девять сходов!

Никто не может гарантировать, что в этот раз на той же трассе безумия будет меньше. Но, скорее всего, гонка пройдет намного спокойнее. Первый этап сезона после долгого ожидания явно привел пилотов в излишнее возбуждение. Теперь эмоции должны схлынуть. Да и в командах увидели, что не так с машинами, и должны постараться исправить проблему. По крайней мере, отлетающих колес Alfa Romeo и горящих тормозов Haas мы в этот раз увидеть не должны.

Меньше сходов, меньше выездов сейфти-кара, меньше сумасбродных атак – и более справедливая гонка как следствие. А по чистой скорости AlphaTauri на топ-10 сейчас на этой трассе претендовать не может. Ставим на ноль очков для Квята и его напарника.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Боттас без подиума

Валттери мощно начал сезон, не позволив Хэмилтону выйти вперед ни в квалификации, ни в гонке. Однако вряд ли неделю спустя победное шествие финна продолжится.

Во-первых, на Гран При Австрии ему повезло со штрафом Хэмилтона и сходом Ферстаппена: Боттас избежал серьезных атак на первых кругах. Макс, к тому же, зазевался на старте. Пилот Red Bull больше оборонялся от Норриса, чем метил на первое место. Льюис же застрял позади, что позволяло Валттери отрываться.

Во-вторых, Боттас уже доказал, что может бороться с Хэмилтоном в квалификациях, но это редко повторяется в гонках. Чаще всего Валттери теряет позицию уже на старте, а дальше не находит возможности для атаки. Шутка ли – из восьми выигранных гонок Боттас лишь в одной стартовал позади Льюиса.

К тому же, Mercedes пока не может решить проблемы с коробкой передач, что заставит обоих пилотов ехать осторожнее. Но осторожный Льюис может и гонку выиграть, а вот Валттери, едущий не на пределе, скорее всего, даже на подиум не попадет.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 EQ Performance Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Racing Point опередит McLaren

На прошлом этапе болиды из Уокинга показали: розовый Mercedes рано записывать в первую тройку команд. McLaren был быстрее и в квалификации, и в гонке. На втором Гран При подобное вряд ли повторится.

Во многом успех Норриса и Сайнса в борьбе с Пересом обязан работе с резиной. Во-первых, в Racing Point ошиблись, не позвав мексиканца на второй пит-стоп. Во-вторых, McLaren лучше использовал Soft. Это позволило Ландо и Карлосу быть сильнее Чеко и Лэнса в квалификации. И помешало мексиканцу с канадцем в гонке.

До первого выезда сейфти-кара было видно, что темп Переса и Стролла начал падать – их шины ушли раньше, чем у конкурентов. Но та гонка прошла по жаркой погоде. Теперь же на воскресенье обещают прохладу и дождь.

Более холодный асфальт поможет Racing Point лучше беречь мягкую резину, а McLaren может помешать с прогревом на одном круге. По чистой же скорости преимущества Уокинга над Сильверстоуном не видно.

Ландо Норрис, McLaren MCL35, и Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Норрис не попадет в топ-5

Ландо Норрис восхитительно провел первый этап в Шпильберге: он был третьим и на старте, и на финише гонки. Однако такие результаты вводят в заблуждение.

Во-первых, Ландо дважды выступил бенефициаром штрафов Льюиса Хэмилтона. Всякий раз с четвертого места на третье его поднимало именно наказание действующего чемпиона. Во-вторых, в гонке ему помогли сходы пилотов Red Bull. Да, в квалификации Норрис сам опередил Элбона и почти достал Ферстаппена. Но по прошлом сезону мы уже видели – на одном круге юный британец сильнее, чем на гоночной дистанции.

Наконец, в прошлое воскресенье Норрису сильно помогли тактические просчеты конкурентов. Это неверное решение Racing Point не проводить третий пит-стоп Серхио Пересу. Тем более, что мексиканец ехал не на Hard, а на Medium, и его шины к финишу были изношены. И, конечно, Норрису помогла его собственная команда. Тем, что навредила напарнику.

Когда на 52-м круге на трассу опять выехал сейфти-кар, Норриса, как и Леклера, позвали в боксы сразу. А вот Карлоса Сайнса – кругом позже. В итоге Ландо и Шарль свои места сохранили, а Карлос пропустил вперед Гасли с Оконом.

Тем не менее Сайнс прорвался и дал бой своему партнеру. Не подведи его команда с пит-стопом, испанец наверняка был бы впереди Норриса, как почти всегда делал в прошлом году. Так что несмотря на подиум ждать от Ландо хотя бы места в топ-5 особо не приходится.

Ландо Норрис, McLaren MCL35 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Расселл возьмет очки

Да, на второй гонке в Шпильберге мы не ждем тех же безумств, что были на первой. Но и полностью отрицать их возможность нельзя. Тем более в дождь. И если на трассе начнется хаос, мы можем ждать первых очков для одного из самых талантливых молодых пилотов 2020 года.

В прошлом сезоне Расселл стал 11-м (хотя финишировал 13-м) на безумном Гран При Германии. А на прошлой неделе в шаге от очков остановился Николя Латифи. Судя по всему, нынешний Williams быстрее прошлогоднего, а сам Джордж намного сильнее своего напарника.

Значит, при повторении гоночной вакханалии британец получит шанс урвать заветный балл. В конце концов, не зря же он так много тренировался в кибергонках. Пора менять виртуальные очки на реальные – хотя бы по курсу доллара к рублю.