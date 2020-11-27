Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Третья тренировка через
15 Часов
:
42 Минут
:
24 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Команда Квята назвала задние шины главной проблемой в Бахрейне

Поделились
Комментарии
Команда Квята назвала задние шины главной проблемой в Бахрейне
Автор:
, Главный редактор

Из-за аварии Даниилу пришлось попытку, перед которой его болид обули в свежие мягкие шины – но в целом россиянин остался доволен темпом болида

По ходу тренировок Гран При Бахрейна главной целью команды AlphaTauri является поиск способов сделать болид менее агрессивным по отношению к задним шинам. Об этом в интервью пресс-службе коллектива рассказал Джонатан Эддолс, главный гоночный инженер итальянской команды.

«Традиционно на этой трассе велика нагрузка на задние шины – плюс на этот Гран При Pirelli привезла не самую жесткую шинную комбинацию [С2-С3-С4], – пояснил инженер. – Неудивительно, что сегодня уровень деградации задних шин был весьма высоким. Мы сосредоточились именно на этом моменте по ходу второй тренировки, и у нас получилось улучшить поведение машины. В итоге она ехала в том темпе, на который мы рассчитывали перед началом уик-энда.

Однако с нынешним уровнем деградации поддерживать хорошую форму шин на длинных сериях кругов будет сложно – и гонка обещает быть непростой. Поэтому к гонке нам необходимо еще сильнее изменить ситуацию к лучшему – и именно на этом мы сфокусируемся при анализе данных, собранных в пятницу.

В целом же сегодняшние тренировки были весьма насыщенными – ведь нам надо было и поработать с шинами 2021 года, и испытать кое-какие новые аэродинамические элементы».

Читайте также:

Даниил Квят также прокомментировал ход пятничных заездов: «День прошел интересно. В первой практике я не был доволен балансом машины, но ко второй все стало лучше – и это положительный результат. Мы также собрали хороший объем данных, что, надеюсь, позволит нам сделать новый шаг вперед, добиться прогресса.

В момент моего выезда на трассу на свежих мягких шинах были вывешены красные флаги из-за аварии Элбона – жалко, но в целом я успел прочувствовать, что наш темп сегодня был хорош».

Читайте также:

Лучшие фото Гран При Бахрейна: пятница

Предыдущая новость

Лучшие фото Гран При Бахрейна: пятница
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Ferrari согласилась на заморозку моторов с 2022 года. Но с одним условием
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari согласилась на заморозку моторов с 2022 года. Но с одним условием

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull

Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2
Формула 2 Формула 2 / Самое интересное

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию

Самое важное:

Команда Квята назвала задние шины главной проблемой в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Команда Квята назвала задние шины главной проблемой в Бахрейне

Лучшие фото Гран При Бахрейна: пятница
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Бахрейна: пятница

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari согласилась на заморозку моторов с 2022 года. Но с одним условием

2
Формула 1

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

10ч
3
Формула 1

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull

4
Формула 1

Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне

5
Формула 1

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних

Самое важное:

Команда Квята назвала задние шины главной проблемой в Бахрейне
Формула 1

Команда Квята назвала задние шины главной проблемой в Бахрейне

Лучшие фото Гран При Бахрейна: пятница
Формула 1

Лучшие фото Гран При Бахрейна: пятница

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних
Формула 1

Хэмилтон разнес новые шины Pirelli: они тяжелее и медленнее прежних

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull
Формула 1

Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото, видео, комментарии пилота и босса Red Bull

Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне
Формула 1

Авария Элбона и собака на трассе разнообразили вторую тренировку в Бахрейне

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.