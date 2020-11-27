По ходу тренировок Гран При Бахрейна главной целью команды AlphaTauri является поиск способов сделать болид менее агрессивным по отношению к задним шинам. Об этом в интервью пресс-службе коллектива рассказал Джонатан Эддолс, главный гоночный инженер итальянской команды.

«Традиционно на этой трассе велика нагрузка на задние шины – плюс на этот Гран При Pirelli привезла не самую жесткую шинную комбинацию [С2-С3-С4], – пояснил инженер. – Неудивительно, что сегодня уровень деградации задних шин был весьма высоким. Мы сосредоточились именно на этом моменте по ходу второй тренировки, и у нас получилось улучшить поведение машины. В итоге она ехала в том темпе, на который мы рассчитывали перед началом уик-энда.

Однако с нынешним уровнем деградации поддерживать хорошую форму шин на длинных сериях кругов будет сложно – и гонка обещает быть непростой. Поэтому к гонке нам необходимо еще сильнее изменить ситуацию к лучшему – и именно на этом мы сфокусируемся при анализе данных, собранных в пятницу.

В целом же сегодняшние тренировки были весьма насыщенными – ведь нам надо было и поработать с шинами 2021 года, и испытать кое-какие новые аэродинамические элементы».

Даниил Квят также прокомментировал ход пятничных заездов: «День прошел интересно. В первой практике я не был доволен балансом машины, но ко второй все стало лучше – и это положительный результат. Мы также собрали хороший объем данных, что, надеюсь, позволит нам сделать новый шаг вперед, добиться прогресса.

В момент моего выезда на трассу на свежих мягких шинах были вывешены красные флаги из-за аварии Элбона – жалко, но в целом я успел прочувствовать, что наш темп сегодня был хорош».