Команда Квята боится пропустить Гран При Австралии из-за коронавируса
Глава AlphaTauri назвал несправедливым возможное проведение этапа без его команды.
Эпидемия коронавируса поставила под сомнение выступление ряда команд на стартовом этапе нового сезона Формулы 1 Гран При Австралии. Ряд стран уже ввел ограничения на въезд людей из очагов распространения эпидемии. К одному из таких очагов относится Италия, в которой базируются Ferrari и AlphaTauri, а также поставляющая шасси для Haas компания Dallara. В связи с этим глава AlphaTauri Франц Тост опасается, что его команду могут не пустить в Австралию.
«Я об этом не думал и принимать решение не мне, – сказал Тост. – Но если некоторые команды по каким-то причинам не смогут выступать, то я считаю несправедливым начинать сезон. Ведь это будет огромным ударом по ним, какие бы команды это ни были.
Мы едем в Австралию и хотим участвовать в Гран При. Это по состоянию на данный момент. Я не жду проблем».
Через неделю после Мельбурна Ф1 проведет этап в Бахрейне, и там Тост не видит потенциала для сложностей.
«Если мне все правильно сказали, то люди из Италии проходят медицинскую проверку, и если они не больны, если у них нет коронавируса, то они могут работать в Бахрейне. Полагаю, это касается и Ф1».
Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Команда Квята боится пропустить Гран При Австралии из-за коронавируса
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