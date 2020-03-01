Команда Квята боится пропустить Гран При Австралии из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса поставила под сомнение выступление ряда команд на стартовом этапе нового сезона Формулы 1 Гран При Австралии. Ряд стран уже ввел ограничения на въезд людей из очагов распространения эпидемии. К одному из таких очагов относится Италия, в которой базируются Ferrari и AlphaTauri, а также поставляющая шасси для Haas компания Dallara. В связи с этим глава AlphaTauri Франц Тост опасается, что его команду могут не пустить в Австралию.

«Я об этом не думал и принимать решение не мне, – сказал Тост. – Но если некоторые команды по каким-то причинам не смогут выступать, то я считаю несправедливым начинать сезон. Ведь это будет огромным ударом по ним, какие бы команды это ни были.

Мы едем в Австралию и хотим участвовать в Гран При. Это по состоянию на данный момент. Я не жду проблем».

Через неделю после Мельбурна Ф1 проведет этап в Бахрейне, и там Тост не видит потенциала для сложностей.

«Если мне все правильно сказали, то люди из Италии проходят медицинскую проверку, и если они не больны, если у них нет коронавируса, то они могут работать в Бахрейне. Полагаю, это касается и Ф1».

Дополнительная информация: Олег Карпов