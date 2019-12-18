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Команда Квята AlphaTauri представит новую машину 14 февраля

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Команда Квята AlphaTauri представит новую машину 14 февраля
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 14:26

Бывшая Toro Rosso определилась с днем презентации своего болида на 2020 год.

Команда Формулы 1 Toro Rosso, которая с 2020 года будет выступать под названием AlphaTauri, назвала дату презентации новой машины. Представление болида состоится на базе Red Bull в Зальцбурге, которую впервые используют для презентации машины. 

Red Bull Racing решила переименовать Toro Rosso в AlphaTauri в честь бренда одежды, запущенного в 2016 году. Под названием Toro Rosso команда выступала в чемпионате с 2006 года. 

AlphaTauri стала второй командой, сообщившей дату презентации новой машины. Также известно, что Ferrari покажет болид 11 февраля.

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Серия Формула 1
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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