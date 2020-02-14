1. Гран При Японии 2007 года 1 / 23 Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Когда перед сезоном-2006 Дитрих Матешиц на пару с Герхардом Бергером выкупили тонущую Minardi, это выглядело прихотью. У Red Bull к тому времени уже была одна не особенно успешная команда, а теперь появлялась и вторая. В дебютном сезоне Toro Rosso была записным аутсайдером, всего раз заработав очки.

1. Гран При Японии 2007 года 2 / 23 Фотограф: XPB Images В 2007-м команда перешла на моторы Ferrari, но дела шли не сильно лучше. Летом из-за конфликта с руководителем STR Францем Тостом ушел пилот Скотт Спид. Его место отдали 19-летнему Себастьяну Феттелю. Тот дебютировал в Венгрии (на фото), но поначалу тоже не мог показать ничего выдающегося.

1. Гран При Японии 2007 года 3 / 23 Фотограф: XPB Images Однако на Гран При Китая немец показал в дождевой квалификации восьмой результат. В последний раз в первую десятку гонщик команды пробивался еще во времена Minardi: это был Пьерлуиджи Мартини на Гран При Бельгии 1994 года.

1. Гран При Японии 2007 года 4 / 23 Фотограф: XPB Images Гонка тоже проходила под дождем. Феттель стал одним из главных действующих лиц, сражаясь с лидерами того сезона. В борьбе за позицию он не захотел уступать Фернандо Алонсо на McLaren, и их машины столкнулись. Себ реально претендовал на подиум и даже лидировал на протяжении трех кругов…

1. Гран При Японии 2007 года 5 / 23 Фотограф: XPB Images …но закончилось все печально – молодой немец ошибся и вынес с трассы Red Bull Марка Уэббера, лишив обе команды возможности добиться хорошего результата. Можно только догадываться, какие слова Феттель услышал тем вечером от доктора Марко.

1. Гран При Японии 2007 года 6 / 23 Фотограф: XPB Images Уже через неделю в китайском Шанхае Себастьян смог реабилитироваться. В воскресенье вновь шел дождь, и на этот раз немец провел блистательную гонку с единственным пит-стопом, прорвавшись с 17-го места на четвертое.

2. Гран При Италии 2008 года 7 / 23 Фотограф: XPB Images В сезоне-2008 Toro Rosso уже не была главным аутсайдером. Феттель регулярно зарабатывал очки, но по-настоящему конкурентоспособным он был на сырой трассе.

2. Гран При Италии 2008 года 8 / 23 Фотограф: XPB Images Удивительно, но домашний для Toro Rosso Гран При Италии в том сезоне почти полностью прошел в сырую погоду. Себ поразил всех, выиграв квалификацию…

2. Гран При Италии 2008 года 9 / 23 Фотограф: XPB Images …но эксперты единодушно сходились во мнении, что по ходу гоночной дистанции соперники на более быстрых машинах легко опередят немецкого гонщика. И все же Феттель выиграл старт и уверенно повел гонку, оставив преследователей в пелене брызг.

2. Гран При Италии 2008 года 10 / 23 Фотограф: XPB Images Никто в тот день не смог составить конкуренции Феттелю. Себастьян лидировал на протяжении почти всей дистанции и одержал одну из самых невероятных побед в истории Формулы 1. Red Bull на тот момент не выиграла еще ни разу.

2. Гран При Италии 2008 года 11 / 23 Фотограф: XPB Images Победа в Монце отрыла Феттелю двери главной команды «Красных быков», а в конце того же сезона-2008 он едва не оставил Льюиса Хэмилтона без чемпионского звания. Себастьян обогнал лидера сезона под дождем в финальной гонке на «Интерлагосе».

3. Гран При Китая 2010 года 12 / 23 Фотограф: XPB Images К 2010-му Бергер продал свои акции, а FIA предписала Toro Rosso самостоятельно строить свои шасси – прежде это были чуть подновленные машины Red Bull годичной давности. Теперь команда боролась за позиции во второй половине пелотона, готовя молодежь и не претендуя на большее.

3. Гран При Китая 2010 года 13 / 23 Фотограф: Sutton Images Маленькая Скудерия напомнила о себе, когда в тренировке Гран При Китая на машине ее пилота Себастьена Буэми в конце длинной прямой разом «отстегнулись» оба передних колеса. Сам швейцарец не пострадал…

3. Гран При Китая 2010 года 14 / 23 Фотограф: XPB Images …а тот эпизод пополнил список курьезов Формулы 1. В 2017-м он появился на официальном Youtube-канале чемпионата мира. В команде объяснили случившееся экспериментами с конструкцией подвески.

4. Гран При Австралии 2015 года 15 / 23 Фотограф: XPB Images К середине нынешнего десятилетия Toro Rosso и ее бессменный руководитель Франц Тост продолжали успешно выполнять свою функции, готовя кадры для Red Bull. Вслед за Феттелем в главную команду перешел Даниэль Риккардо, а затем и Даниил Квят – хотя надо признать, что немало было и тех, кто не смог продолжить карьеру после STR и вынужден был покинуть Ф1.

4. Гран При Австралии 2015 года 16 / 23 Фотограф: XPB Images Очередная ротация произошла перед стартом сезона-2015. Одним из пилотов Toro Rosso стал Макс Ферстаппен. На момент дебюта в Ф1 голландцу было 17 с половиной лет. Всем было интересно, справится ли самый юный гонщик в истории чемпионата – многие ожидали, что он наломает дров…

4. Гран При Австралии 2015 года 17 / 23 Фотограф: XPB Images Макс действительно не добрался до финиша в дебютной гонке в Мельбурне. Но к тому моменту, как на середине дистанции его подвел мотор, тинейджер успел пробиться с 11-го места на пятое. До схода он опережал на трассе Фелипе Насра из Sauber, который в итоге замкнул первую пятерку финишного протокола.

4. Гран При Австралии 2015 года 18 / 23 Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images Уже вторую гонку в карьере Ферстаппен закончил седьмым, а все, что происходило дальше, отлично известно поклонникам Ф1.

5. Гран При Германии 2019 года 19 / 23 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images В сезоне-2019 команда из Фаэнцы стала тестовой площадкой для моторов Honda. Большие боссы Red Bull окончательно испортили отношения с Renault и решили попробовать японские моторы, имевшие имидж маломощных и постоянно ломающихся. Эксперимент оказался в целом успешным…

5. Гран При Германии 2019 года 20 / 23 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images …и в 2019-м японские движки уже стояли на машинах обеих команд «Красных быков». Но если Red Bull боролась за подиумы и победы, то STR продолжала свое сражение с соперниками по очень плотной середине пелотона.

5. Гран При Германии 2019 года 21 / 23 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Дождевой Гран При Германии принес команде из Фаэнцы второй подиум в истории. Россиянин Даниил Квят, который вернулся в состав команды после взлетов и падений, был безупречен на сырой трассе и финишировал третьим несмотря на старт с 14-й позиции.

5. Гран При Германии 2019 года 22 / 23 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Очки, заработанные Квятом, вывели Toro Rosso на пятую строчку в Кубке конструкторов. Но удержать ее все же не удалось – команда закончила год шестой, повторив свой лучший результат 2008 года.