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Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

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Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso
Автор:
, Ответственный редактор
14 февр. 2020 г., 04:20

14 февраля окончательно завершится история Toro Rosso. Сегодня итальянская команда Формулы 1 проведет дебютную презентацию под новым именем AlphaTauri. Вот чем болельщикам запомнилась Toro Rosso

Scuderia Toro Rosso провела в Формулу 1 четырнадцать пилотов. На счету итальянской команды 268 Гран При. Все это время она оставалась на вторых ролях, занимаясь подготовкой кадров для главного коллектива – Red Bull. Но иногда маленькая STR заставляла говорить о себе. Мы вспомнили пять ярких историй, связанных с этим проектом. 

Слайдер
Список

1. Гран При Японии 2007 года

1. Гран При Японии 2007 года
1/23

Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Когда перед сезоном-2006 Дитрих Матешиц на пару с Герхардом Бергером выкупили тонущую Minardi, это выглядело прихотью. У Red Bull к тому времени уже была одна не особенно успешная команда, а теперь появлялась и вторая. В дебютном сезоне Toro Rosso была записным аутсайдером, всего раз заработав очки.

1. Гран При Японии 2007 года

1. Гран При Японии 2007 года
2/23

Фотограф: XPB Images

В 2007-м команда перешла на моторы Ferrari, но дела шли не сильно лучше. Летом из-за конфликта с руководителем STR Францем Тостом ушел пилот Скотт Спид. Его место отдали 19-летнему Себастьяну Феттелю. Тот дебютировал в Венгрии (на фото), но поначалу тоже не мог показать ничего выдающегося.

1. Гран При Японии 2007 года

1. Гран При Японии 2007 года
3/23

Фотограф: XPB Images

Однако на Гран При Китая немец показал в дождевой квалификации восьмой результат. В последний раз в первую десятку гонщик команды пробивался еще во времена Minardi: это был Пьерлуиджи Мартини на Гран При Бельгии 1994 года.

1. Гран При Японии 2007 года

1. Гран При Японии 2007 года
4/23

Фотограф: XPB Images

Гонка тоже проходила под дождем. Феттель стал одним из главных действующих лиц, сражаясь с лидерами того сезона. В борьбе за позицию он не захотел уступать Фернандо Алонсо на McLaren, и их машины столкнулись. Себ реально претендовал на подиум и даже лидировал на протяжении трех кругов…

1. Гран При Японии 2007 года

1. Гран При Японии 2007 года
5/23

Фотограф: XPB Images

…но закончилось все печально – молодой немец ошибся и вынес с трассы Red Bull Марка Уэббера, лишив обе команды возможности добиться хорошего результата. Можно только догадываться, какие слова Феттель услышал тем вечером от доктора Марко.

1. Гран При Японии 2007 года

1. Гран При Японии 2007 года
6/23

Фотограф: XPB Images

Уже через неделю в китайском Шанхае Себастьян смог реабилитироваться. В воскресенье вновь шел дождь, и на этот раз немец провел блистательную гонку с единственным пит-стопом, прорвавшись с 17-го места на четвертое.

2. Гран При Италии 2008 года

2. Гран При Италии 2008 года
7/23

Фотограф: XPB Images

В сезоне-2008 Toro Rosso уже не была главным аутсайдером. Феттель регулярно зарабатывал очки, но по-настоящему конкурентоспособным он был на сырой трассе.

2. Гран При Италии 2008 года

2. Гран При Италии 2008 года
8/23

Фотограф: XPB Images

Удивительно, но домашний для Toro Rosso Гран При Италии в том сезоне почти полностью прошел в сырую погоду. Себ поразил всех, выиграв квалификацию…

2. Гран При Италии 2008 года

2. Гран При Италии 2008 года
9/23

Фотограф: XPB Images

…но эксперты единодушно сходились во мнении, что по ходу гоночной дистанции соперники на более быстрых машинах легко опередят немецкого гонщика. И все же Феттель выиграл старт и уверенно повел гонку, оставив преследователей в пелене брызг.

2. Гран При Италии 2008 года

2. Гран При Италии 2008 года
10/23

Фотограф: XPB Images

Никто в тот день не смог составить конкуренции Феттелю. Себастьян лидировал на протяжении почти всей дистанции и одержал одну из самых невероятных побед в истории Формулы 1. Red Bull на тот момент не выиграла еще ни разу.

2. Гран При Италии 2008 года

2. Гран При Италии 2008 года
11/23

Фотограф: XPB Images

Победа в Монце отрыла Феттелю двери главной команды «Красных быков», а в конце того же сезона-2008 он едва не оставил Льюиса Хэмилтона без чемпионского звания. Себастьян обогнал лидера сезона под дождем в финальной гонке на «Интерлагосе».

3. Гран При Китая 2010 года

3. Гран При Китая 2010 года
12/23

Фотограф: XPB Images

К 2010-му Бергер продал свои акции, а FIA предписала Toro Rosso самостоятельно строить свои шасси – прежде это были чуть подновленные машины Red Bull годичной давности. Теперь команда боролась за позиции во второй половине пелотона, готовя молодежь и не претендуя на большее.

3. Гран При Китая 2010 года

3. Гран При Китая 2010 года
13/23

Фотограф: Sutton Images

Маленькая Скудерия напомнила о себе, когда в тренировке Гран При Китая на машине ее пилота Себастьена Буэми в конце длинной прямой разом «отстегнулись» оба передних колеса. Сам швейцарец не пострадал…

3. Гран При Китая 2010 года

3. Гран При Китая 2010 года
14/23

Фотограф: XPB Images

…а тот эпизод пополнил список курьезов Формулы 1. В 2017-м он появился на официальном Youtube-канале чемпионата мира. В команде объяснили случившееся экспериментами с конструкцией подвески. 

4. Гран При Австралии 2015 года

4. Гран При Австралии 2015 года
15/23

Фотограф: XPB Images

К середине нынешнего десятилетия Toro Rosso и ее бессменный руководитель Франц Тост продолжали успешно выполнять свою функции, готовя кадры для Red Bull. Вслед за Феттелем в главную команду перешел Даниэль Риккардо, а затем и Даниил Квят – хотя надо признать, что немало было и тех, кто не смог продолжить карьеру после STR и вынужден был покинуть Ф1.

4. Гран При Австралии 2015 года

4. Гран При Австралии 2015 года
16/23

Фотограф: XPB Images

Очередная ротация произошла перед стартом сезона-2015. Одним из пилотов Toro Rosso стал Макс Ферстаппен. На момент дебюта в Ф1 голландцу было 17 с половиной лет. Всем было интересно, справится ли самый юный гонщик в истории чемпионата – многие ожидали, что он наломает дров…

4. Гран При Австралии 2015 года

4. Гран При Австралии 2015 года
17/23

Фотограф: XPB Images

Макс действительно не добрался до финиша в дебютной гонке в Мельбурне. Но к тому моменту, как на середине дистанции его подвел мотор, тинейджер успел пробиться с 11-го места на пятое. До схода он опережал на трассе Фелипе Насра из Sauber, который в итоге замкнул первую пятерку финишного протокола.

4. Гран При Австралии 2015 года

4. Гран При Австралии 2015 года
18/23

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

Уже вторую гонку в карьере Ферстаппен закончил седьмым, а все, что происходило дальше, отлично известно поклонникам Ф1.

5. Гран При Германии 2019 года

5. Гран При Германии 2019 года
19/23

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В сезоне-2019 команда из Фаэнцы стала тестовой площадкой для моторов Honda. Большие боссы Red Bull окончательно испортили отношения с Renault и решили попробовать японские моторы, имевшие имидж маломощных и постоянно ломающихся. Эксперимент оказался в целом успешным…

5. Гран При Германии 2019 года

5. Гран При Германии 2019 года
20/23

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

…и в 2019-м японские движки уже стояли на машинах обеих команд «Красных быков». Но если Red Bull боролась за подиумы и победы, то STR продолжала свое сражение с соперниками по очень плотной середине пелотона.

5. Гран При Германии 2019 года

5. Гран При Германии 2019 года
21/23

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Дождевой Гран При Германии принес команде из Фаэнцы второй подиум в истории. Россиянин Даниил Квят, который вернулся в состав команды после взлетов и падений, был безупречен на сырой трассе и финишировал третьим несмотря на старт с 14-й позиции.

5. Гран При Германии 2019 года

5. Гран При Германии 2019 года
22/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Очки, заработанные Квятом, вывели Toro Rosso на пятую строчку в Кубке конструкторов. Но удержать ее все же не удалось – команда закончила год шестой, повторив свой лучший результат 2008 года.

5. Гран При Германии 2019 года

5. Гран При Германии 2019 года
23/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Осенью стало известно, что с 2020 года итальянская команда будет переименована в AlphaTauri и начнет новую страницу своей истории. Ну а финальной точной для Toro Rosso стало отличное второе место Пьера гасли в суматошном Гран При Бразилии – и выигранная дуэль с Льюисом Хэмилтоном на финальном круге.

Результаты Toro Rosso в Формуле 1

Год Шасси Пилоты Мотор Очки Место в КК Лучший результат
2006 STR1

Italy Тонио Льюцци

United States Скотт Спид

 Cosworth 1* 9-е

8-е место

(Льюцци, ГП США)
2007 STR2

Italy Тонио Льюцци

United States Скотт Спид

Germany Cебастьян Феттель

 Ferrari 8* 7-е

4-е место

(Феттель, ГП Китая)
2008

STR2B/

STR3

France Себастьен Бурдэ

Germany Cебастьян Феттель

 Ferrari 39* 6-е

победа

(Феттель, ГП Италии)
2009 STR4

France Себастьен Бурдэ

Switzerland Себастьен Буэми

Spain Хайме Альгерсуари

 Ferrari 8* 10-е

7-е место

(Буэми, ГП Австралии и Бразилии)
2010 STR5

Switzerland Себастьен Буэми

Spain Хайме Альгерсуари

 Ferrari 13* 9-е

8-е место

(Буэми, ГП Канады)
2011 STR6

Switzerland Себастьен Буэми

Spain Хайме Альгерсуари

 Ferrari 41 8-е

7-е место

(Альгерсуари, ГП Италии и Кореи)
2012 STR7

Australia Даниэль Риккардо

France Жан-Эрик Вернь

 Ferrari 26 9-е

8-е место

(Вернь в 4 гонках)
2013 STR8

Australia Даниэль Риккардо

France Жан-Эрик Вернь

 Ferrari 33 8-е

6-е место

(Вернь, ГП Канады)
2014 STR9

France Жан-Эрик Вернь

Russian Federation Даниил Квят

 Renault 30 7-е

6-е место

(Вернь, ГП Сингапура)
2015 STR10

Netherlands Макс Ферстаппен

Spain Карлос Сайнс

 Renault 67 7-е

4-е место

(Ферстаппен, ГП Венгрии и США)
2016 STR11

Netherlands Макс Ферстаппен

Spain Карлос Сайнс

Russian Federation Даниил Квят

 Ferrari 63 7-е

6-е место

(Сайнс и Ферстаппен в 4 гонках)
2017 STR12

Spain Карлос Сайнс

Russian Federation Даниил Квят

France Пьер Гасли

New Zealand Брендон Хартли

 Renault 53 7-е

4-е место

(Сайнс, ГП Сингапура)
2018 STR13

France Пьер Гасли

New Zealand Брендон Хартли

 Honda 33 9-е

4-е место

(Гасли, ГП Бахрейна)
2019 STR14

Russian Federation Даниил Квят

Thailand Алекс Элбон

France Пьер Гасли

 Honda 85 6-е

2-е место

(Гасли, ГП Бразилии)

*очки начислялись на финиша первой восьмерке, победа приносила 10 очков

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Скотт Спид , Витантонио Льюцци , Себастьян Феттель В Магазин , Себастьен Буэми , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Александр Кабановский

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