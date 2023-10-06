«Команда классно отработала, а я все испортил». Норрис об ошибке в квалификации
Ландо показал на трасе «Лосаил» вторую скорость, но стартовать будет только с десятой позиции
После двойного подиума в Японии команда McLaren подтвердила свою скорость и в пятничной квалификации Гран При Катара. За вычетом Макса Ферстаппена, опередить которого в нынешнем сезоне никому, Ландо Норрис оставил позади всех соперников после первой попытки в финале.
Однако судьи не засчитали британцу результат 1:24.088, зафиксировав у него выезд за белую линию в пятом повороте. Под клетчатым флагом Ландо вернулся на трассу и на этот раз проехал еще быстрее – 1:24.074. Однако и вторая попытка пробиться на первый ряд решетки не принесла успеха: на этот раз нарушение пределов трассы было зафиксировано в десятом повороте.
В интервью Sky, которое Норрис давал сразу после объявления о его перестановке на десятую стартовую позицию, гонщик выглядел удрученным.
«Это была лишь небольшая коррекция заноса, – объяснил он. – Ее хватило, чтобы оказаться за линией. Команда сегодня классно отработала с настройками машины, а я все испортил».
Говоря о том, реально ли что-то исправить в гонке, британец заметил: «Не думаю. Сегодня моя задача была в том, чтобы просто проехать хорошие круги, не допуская ошибок. Это все, что требовалось. Не лучший день для меня».
В отличие от партнера по McLaren, Оскар Пиастри даже успел ответить на вопросы интервью FIA для тройки лидеров квалификации
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
О решении аннулировать время Оскара Пиастри стало известно чуть позже. Но у австралийца был результат первой попытки, потому стартовать он будет шестым.
«Я больше не третий, – невесело констатировал он. – Конечно, это очень обидно. Но машина ехала хорошо, просто я сам перестарался на последнем круге.
Думаю, завтра у нас будет еще одна попытка во второй квалификации, а потом в спринте. Посмотрим, что получится. Борьба очень упорная, а на этой трассе очень легко допустить ошибку, так как она скользкая.
Попробуем еще раз в субботу. Жаль, что на решетке главной гонки мы будем так далеко, ведь главные очки разыгрываются именно в ней. Но что-то мы точно сможем заработать».
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