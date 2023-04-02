Команда Haas опротестовала итоги Гран При Австралии

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После того, как над первыми поворотами трассы в Альберт-парке после рестарта на 57-м круге чуть рассеялась пыль, гонщик Haas Нико Хюлькенберг внезапно оказался на четвертом месте – немец смог уцелеть в урагане аварий и избежал неприятностей.

Однако принятое судьями FIA решение вернуть пелотон к изначальной расстановке отбросило Нико на седьмое место, что сделало Haas одной из главных проигравших (пусть и не настолько, как Alpine, гонщики которой столкнулись между собой).

Вскоре после финиша стало известно, что американская команда подала протест на принятые решения. Его детали пока неизвестны.

Обновление: FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

В настоящий момент расстановка пилотов в итоговом протоколе гонки определена в соответствии со Спортивным регламентом Ф1.

Его статья 57.3 гласит, что при остановке гонки положение определяется по последней официальной классификации, которая может быть установлена. При этом в тексте говорится о необходимости «установить положение всех машин»

Так как после рестарта гонщики не завершили даже первый сектор, таковой классификацией является предстартовая.

Именно эта процедура в прошлом сезоне использовалась после стартовой аварии с участием Чжоу Гуаньюя в Сильверстоуне – те пилоты, чьи машины не были разбиты, тогда заняли на решетке первоначальные позиции.