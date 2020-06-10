Команда Формулы 1 обошлась Mercedes в $176 млн

Стали известны финансовые подробности приобретения Mercedes собственной команды в Формуле 1. Концерн Daimler обзавелся своим коллективом в 2009 году, приобретя команду, ранее известную как Brawn GP.

В рамках первой сделки, прошедшей в октябре 2009 года, Daimler выкупил 45,1% акций команды, что обошлось компании в 98,5 млн долларов по данным Forbes. Тогда же инвестиционный фонд Aabar Investments приобрел 30% акций команды.

В марте 2011 года Daimler и Aabar выкупили оставшиеся акции, которыми владели руководители команды. На долю Daimler пришлось 14,9% акций, которые обошлись в $25,5 млн. Наконец, в декабре 2012 года Daimler выкупил у Aabar его долю за $51,7 млн. Таким образом, полная покупка команды обошлась немецкому концерну в $175,7 млн.

Отметим, что уже в 2013 году Daimler продал 40% акций команды ее руководителям Тото Вольфу и Ники Лауде. Это стоило им $51,2 млн.

За десять лет в Формуле 1 Mercedes по шесть раз выигрывала личный и командный чемпионаты.