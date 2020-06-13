Команда Формулы 1 начала продавать фирменные маски. За €50
Заказать маску в цветах Renault можно на официальном сайте гоночного коллектива. Доступны упаковки по 10 штук
Гоночный коллектив Renault выпустил в продажу маски для защиты от коронавируса. Они выполнены в фирменных цветах болида Формулы 1, на котором в сезоне-2020 поедут Даниэль Риккардо и Эстебан Окон.
Купить упаковку с десятью черно-желтыми медицинскими масками можно за 50 евро. Получается, что одна маска Renault стоит €5 – это 392 рубля по текущему курсу ЦБ. Эффективность таких масок против заражения коронавирусом в Renault оценили в 90%. Похоже, что в таких масках будут ходить сотрудники французского коллектива на предстоящих этапах Формулы 1.
На своем сайте гоночная команда называет товар «семейной упаковкой». Маски многоразовые; их можно стирать при температуре 60°C и использовать повторно. На выбор представлены две расцветки: в фирменных черно-желтых цветах с логотипом Renault и в нейтральной черной раскраске без логотипов. Стоимость этих вариантов не отличается друг от друга.
Судя по тексту на официальном сайте, в Renault отказались забирать себе прибыль от продажи масок. В описании товара сказано, что весь доход пойдет «ассоциациям». Что это за ассоциации и как они связаны с Renault, неизвестно. Некоторые СМИ написали, что под «ассоциациями» команда Формулы 1 имела в виду благотворительность.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Кемаль Шенгюл