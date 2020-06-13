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Формула 1 / Новость

Команда Формулы 1 начала продавать фирменные маски. За €50

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Команда Формулы 1 начала продавать фирменные маски. За €50
Автор:
, редактор
13 июн. 2020 г., 17:32

Заказать маску в цветах Renault можно на официальном сайте гоночного коллектива. Доступны упаковки по 10 штук

Гоночный коллектив Renault выпустил в продажу маски для защиты от коронавируса. Они выполнены в фирменных цветах болида Формулы 1, на котором в сезоне-2020 поедут Даниэль Риккардо и Эстебан Окон.

Купить упаковку с десятью черно-желтыми медицинскими масками можно за 50 евро. Получается, что одна маска Renault стоит €5 – это 392 рубля по текущему курсу ЦБ. Эффективность таких масок против заражения коронавирусом в Renault оценили в 90%. Похоже, что в таких масках будут ходить сотрудники французского коллектива на предстоящих этапах Формулы 1.

На своем сайте гоночная команда называет товар «семейной упаковкой». Маски многоразовые; их можно стирать при температуре 60°C и использовать повторно. На выбор представлены две расцветки: в фирменных черно-желтых цветах с логотипом Renault и в нейтральной черной раскраске без логотипов. Стоимость этих вариантов не отличается друг от друга.

Судя по тексту на официальном сайте, в Renault отказались забирать себе прибыль от продажи масок. В описании товара сказано, что весь доход пойдет «ассоциациям». Что это за ассоциации и как они связаны с Renault, неизвестно. Некоторые СМИ написали, что под «ассоциациями» команда Формулы 1 имела в виду благотворительность.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Кемаль Шенгюл

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