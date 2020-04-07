Команда Формулы 1 Mercedes начала выпуск аппаратов для дыхания вместо моторов

Команды Формулы 1 продолжают помогать в борьбе с эпидемией коронавируса. Mercedes полностью переоборудовала свою базу для производства моторов в Бриксворте под изготовление аппаратов для дыхания. Устройство под названием UCL-Ventura позволяет держать людей с поражением дыхательной системы вне интенсивной терапии.

Правительство Великобритании заказало 10 тысяч подобных машин. Сейчас в Бриксворте выпускают по тысяче устройств в день.

Помимо прочего, Mercedes разместила в открытом доступе всю документацию на устройство, включая руководство по его постройке.

«Объявив о проекте, мы получили невероятное число запросов по поводу нашего устройства, – рассказал глава моторостроительного отделения Mercedes Энди Кауэлл. – Выложив проект в открытый доступ, мы позволим компаниям по всему миру быстро строить подобные машины».

Устройство было разработано Mercedes совместно с Университетским колледжем Лондона. О намерении выпускать подобные машины в Малайзии заявили спонсоры Mercedes из компании Petronas.