Команда Ferrari продлила каникулы на 5 дней из-за коронавируса

19 марта Ferrari ушла на обязательный трехнедельный отпуск. Во время таких каникул командам Формулы 1 запрещено работать над машинами, а сотрудники не имеют права обмениваться электронными письмами по рабочей почте.

Согласно правилам Ф1, итальянская команда могла бы вернуться к работе 9 апреля. Однако сегодня компания Ferrari объявила, что все ее производство будет запущено с 14 апреля. В официальном пресс-релизе упоминается, что тогда же возобновится работа в Маранелло, где находится база команды Формулы 1.

Скудерия была одним из инициаторов переноса обязательных каникул с августа на весну. Фактически команда прекратила работу еще раньше, так как карантин на севере Италии нарушил цепь поставок гоночного коллектива.

В Ferrari рассчитывают, что к 14 апреля эпидемия коронавируса в Италии спадет, что позволит возобновить поставки и вернуться к полноценной работе.

По состоянию на настоящий момент старт сезона Ф1 состоится не ранее 14 июня. Первые восемь Гран При 2020 года отменили либо перенесли.