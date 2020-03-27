Коронавирус и гонки
Команда Ferrari продлила каникулы на 5 дней из-за коронавируса
Обязательный отдых для Скудерии продлили как минимум на пять дней из-за проблем с поставками. Гоночный коллектив сможет возобновить работу не раньше 14 апреля
19 марта Ferrari ушла на обязательный трехнедельный отпуск. Во время таких каникул командам Формулы 1 запрещено работать над машинами, а сотрудники не имеют права обмениваться электронными письмами по рабочей почте.
Согласно правилам Ф1, итальянская команда могла бы вернуться к работе 9 апреля. Однако сегодня компания Ferrari объявила, что все ее производство будет запущено с 14 апреля. В официальном пресс-релизе упоминается, что тогда же возобновится работа в Маранелло, где находится база команды Формулы 1.
Скудерия была одним из инициаторов переноса обязательных каникул с августа на весну. Фактически команда прекратила работу еще раньше, так как карантин на севере Италии нарушил цепь поставок гоночного коллектива.
В Ferrari рассчитывают, что к 14 апреля эпидемия коронавируса в Италии спадет, что позволит возобновить поставки и вернуться к полноценной работе.
По состоянию на настоящий момент старт сезона Ф1 состоится не ранее 14 июня. Первые восемь Гран При 2020 года отменили либо перенесли.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Команда Ferrari продлила каникулы на 5 дней из-за коронавируса
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