«Команда должна думать, что делает». Росс Браун назвал ошибкой увольнение Переса

Пресс-служба чемпионата мира подводит итоги каждого этапа в колонке Росса Брауна. Британец не один десяток лет провел в паддоке, поэтому его взгляд на актуальные вопросы всегда представляет интерес.

По итогам Гран При Сахира Браун, разумеется, похвалил Джорджа Расселла, назвав его дебют в Mercedes рождением новой звезды, а также высказался по поводу победителя гонки Серхио Переса и его неопределенного будущего.

«Его победа стала заслуженной, – написал Росс. – Всего неделю назад [после Гран При Бахрейна] я отмечал, что в Racing Point наверняка чувствуют, что упустили хороший результат. Теперь они исправили это упущение, причем блестяще. Мое уважение.

Они подхватили упавшее знамя, а сам Серхио пилотировал блестяще.

Мы все хотим видеть его в пелотоне в будущем году. Будет трагедией, если он не получит места. Команда должна думать, какие решения принимает. Они отказались от его услуг в тот момент, когда он едет так хорошо.

Уверен, что заменивший его Себастьян Феттель станет сильнее, так как сейчас он проходит через непростой период – но вариант с Серхио гарантировал результат. Потому мне очень интересно, как будет развиваться эта история. Сейчас перед Себом стоит непростая задача – даже имея четыре титула, он должен будет доказать, что является достойной заменой».

Также Браун назвал удачным использовать для гонки короткую версию трассы. круг по которой занимал у пилотов менее минуты.

«Создателем этой версии следует назвать Крейга Уилсона, главного инженера Ф1, – написал Росс. – Именно он пришел ко мне с этой идеей. Должен признать, мы немного волновались, но чем больше я раздумывал, тем больше мне нравилось.

Мы осознавали, что в Бахрейне предстоит провести две гонки. Изменится ли что-то, если использовать одну и ту же конфигурацию? Короткая версия довольно простая, но при этом у нее есть свои тонкости. Кочки осложняли задачу, а гонщикам пришлось серьезно поработать в психологическом плане.

Но в итоге все прошло успешно».