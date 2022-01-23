Колумбия вступила в переговоры о проведении Гран При Ф1

В минувшую субботу президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил о своей поддержке проведения в стране Гран При Формулы 1, пишет издание El Tiempo. Мероприятие планируется проводить в портовом городе Барранкилья на севере страны.

По словам президента, инициатива исходит от мэрии Барранкильи, и там уже начали переговоры с организаторами чемпионата. Последние вроде бы даже подтвердили предварительный интерес к проекту.

Трассу для Гран При еще только предстоит построить. По словам Ивана Дуке Маркеса это может быть полугородской автодром.

В этом сезоне в Формуле 1 будет 23 этапа, и руководство чемпионата уже заявляло о желании увеличить их число в будущем. Впрочем, помимо Колумбии, о желании принять у себя Гран При в последнее время заявляло достаточно большое число стран, и очевидно, что для всех из них места в календаре не найдется.