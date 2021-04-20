Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1 Следующая / Хэмилтон похвалил Расселла за извинения
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Автор:
, редактор

Колин Коллес очень недоволен Тото Вольфом и не признает его заслуг

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Бывший руководитель команды Формулы 1 Колин Коллес выступил с резкими словами в адрес босса Mercedes Тото Вольфа. По словам Коллеса, в семи чемпионских титулах команды заслуга австрийца была минимальной.

«Все структуры были выстроены Россом Брауном, – цитирует Коллеса Sport1. – Эта команда как большой пароход. Если во время плавания капитан уйдет, с пароходом ничего не случится. Этот пароход построил Росс Браун».

Коллес также недоволен тем, что Вольф приобрел часть акций Aston Martin. По его мнению, Тото вместе с владельцем Aston Martin Лоуренсом Строллом могут быть вредны для новичка команды – четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«По-моему, комбинация Вольф/Стролл очень опасна для Феттеля, – заявил Коллес. – Там много факторов на заднем плане.

Вольф называют ручной собачкой Стролла. Это слова Берни Экклстоуна».

Отметим, что раньше Коллес и Вольф были бизнес-партнерами и Колин уверяет, что именно он привел Тото в Формулу 1.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

Предыдущая новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

Следующая новость

Хэмилтон похвалил Расселла за извинения

Хэмилтон похвалил Расселла за извинения
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лоуренс Стролл , Тото Вольф
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

25мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

25мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Лоуренс Стролл
«Босс ненавидит проигрывать». Ральф Шумахер прокомментировал претензии Aston Martin
Формула 1 / Новость

«Босс ненавидит проигрывать». Ральф Шумахер прокомментировал претензии Aston Martin

Слухи: У Стролла-старшего стали заканчиваться деньги
Формула 1 / Новость

Слухи: У Стролла-старшего стали заканчиваться деньги

Стролл-старший не только покупает. Канадец выставил на продажу трассу Формулы 1
Формула 1 / Новость

Стролл-старший не только покупает. Канадец выставил на продажу трассу Формулы 1

More from
Aston Martin Racing
Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1
Формула 1 / Новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin
Формула 1 / Новость

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.