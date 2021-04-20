Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Бывший руководитель команды Формулы 1 Колин Коллес выступил с резкими словами в адрес босса Mercedes Тото Вольфа. По словам Коллеса, в семи чемпионских титулах команды заслуга австрийца была минимальной.

«Все структуры были выстроены Россом Брауном, – цитирует Коллеса Sport1. – Эта команда как большой пароход. Если во время плавания капитан уйдет, с пароходом ничего не случится. Этот пароход построил Росс Браун».

Коллес также недоволен тем, что Вольф приобрел часть акций Aston Martin. По его мнению, Тото вместе с владельцем Aston Martin Лоуренсом Строллом могут быть вредны для новичка команды – четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«По-моему, комбинация Вольф/Стролл очень опасна для Феттеля, – заявил Коллес. – Там много факторов на заднем плане.

Вольф называют ручной собачкой Стролла. Это слова Берни Экклстоуна».

Отметим, что раньше Коллес и Вольф были бизнес-партнерами и Колин уверяет, что именно он привел Тото в Формулу 1.