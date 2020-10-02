Количество выявленных случаев COVID-19 в Формуле 1 выросло до десяти за неделю

Каждую неделю по пятницам пресс-служба Ф1 приводит статистику по случаям обнаружения коронавируса за семь прошедших дней. По ходу уик-энда в Сочи было сообщено о семи случаях выявления заболевания.

Однако в следующем отчете цифры оказались еще выше – впервые со старта чемпионата 2020 года количество выявленных случаев оказалось двузначным: с 25 сентября по 1 октября COVID-19 нашли у десяти человек.

Так как значительная часть из 1822 анализов, сделанных в этот период, была взята на «Сочи Автодроме», то и положительные случаи как минимум частично относятся именно к этим пробам.

Формула 1 традиционно не раскрывает никаких подробностей о персоналиях, но в этот раз было сделано дополнительное примечание: «Все случаи были быстро и эффективно взяты под контроль, не помешав ходу уик-энда. Присутствие болельщиков никак не сказалось на ситуации, так как публика не была допущена в «пузыри» Формулы 1 в соответствии с действующими протоколами».