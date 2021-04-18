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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Колено Норриса в конце гонки попыталось подыграть Хэмилтону

Автор:
, Главный редактор

Пилот McLaren смог прорваться в призеры после неудачного старта, и этому не помешали даже небольшие проблемы с эргономикой

Колено Норриса в конце гонки попыталось подыграть Хэмилтону

Ландо Норрис не просто смог закончить Гран При Эмилии-Романьи на подиуме, но и сделал это в не слишком благоприятных обстоятельствах – после того как на старте, потеряв пару позиций, откатился в конец первой десятки. При этом всю вторую половину заезда британец проехал на мягких (а значит – быстро теряющих оптимальную форму) шинах.

Действия британца по ходу гонки были по достоинству оценены болельщиками: пилот McLaren выиграл традиционно проводящиеся на официальном сайте чемпионата выборы «Гонщика дня».

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Во второй половине гонки Норрис долгое время находился на 2-м месте и уступил его Льюису Хэмилтону только за 4 круга до финиша. При этом незадолго до того, как чемпион мира приблизился на расстояние атаки, гонщик McLaren сообщил в боксы о проблеме с трансмиссией – проскальзывании сцепления в поворотах. Однако быстро выяснилось, что причиной неприятного эффекта были действия самого пилота.

«Накладка на колено задевала подрулевой переключатель, отвечающий за работу сцепления, – рассказал Норрис во время традиционного интервью призеров гонки.  – Так что, это я не все делал правильно.

Как вы знаете, мы выбрали на вторую половину гонки мягкие шины, и они обеспечили мне 10-15 кругов по-настоящему хорошего темпа, – продолжил пилот. – Но я понимал, что потом будет сложно.

Это действительно оказалась непросто. Особенно когда Льюис оказался непосредственно за мной. Но, по крайней мере, я попробовал сохранить позицию, продержаться хотя бы несколько кругов. В итоге я не смог удержаться на втором месте: шины потихоньку умирали, и на последнем секторе мне не хватало сцепления на разгонах, я не мог по-настоящему эффективно разгоняться. 

Но я доволен результатом, совсем не расстроен. Все-таки это была непростая гонка с большим числом моментов, которые усложняли ситуацию. Взять хотя бы старт, когда я чуть было не въехал в Даниэля. В целом же здорово сражаться с парнями, которые являются лидерами чемпионата – причем оказаться среди них не случайно, а заслуженно, благодаря хорошему темпу твоего автомобиля».

В конце интервью не обошлось без очередной демонстрации Норрисом своего чувства юмора. На реплику о том, что поклонникам понравилась гонка в исполнении пилота McLaren, тот ответил: «Да ладно? Я думал, у меня нет никаких поклонников – так что, спасибо, что рассказали».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Кирилл Качнов

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