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Формула 1 Новости

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Не сумев опередить в Сильверстоуне Даниэля Риккардо, испанский пилот Ferrari нашел этому собственное объяснение

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

Для Карлоса Сайнса Гран При Великобритании превратился в постоянный прорыв наверх после того, как он откатился в самый хвост пелотона в начале спринтерской гонки, не поделив трассу с Джорджем Расселлом.

По ходу субботнего заезда испанец пробился с 19-го места на десятое, а в воскресенье добрался до шестого места, однако застрял позади Даниэля Риккардо и на протяжении двух десятков кругов безуспешно пытался подготовить атаку на австралийца. 

«К сожалению, такое происходит со мной уже не в первый раз, – сказал Карлос журналистам после гонки. – Я оказываюсь позади McLaren и не имею возможности обогнать. 

Это не новость – их главная сила в скорости на прямых. Также у них порядок с использованием энегрии и мощностью на выходе из поворотов. Потому обгонять их машины, пожалуй, сложнее всех других».

Против Сайнса в Сильверстоуне дополнительно сыграла заминка в боксах: механики десять лишних секунд меняли ему левое переднее колесо.

«Нам всю гонку пришлось догонять, – сказал Карлос. – Сначала на шинах Medium, на которых мы фактически смогли выйти вперед за счет более позднего пит-стопа благодаря хорошему темпу. Но после смены шин, к сожалению, я вновь оказался позади. 

На комплекте Hard моя задача усложнилась. Было ощущение, что на жестком составе мне приходится сложнее в быстрых поворотах. Из-за "грязного" воздуха возникала сильная недостаточная поворачиваемость, не позволяющая удерживаться вплотную за ним.

Даже с использованием DRS у меня не получалось подобраться достаточно близко, чтобы рассчитывать на атаку».

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