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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Кого и на сколько. Как составят решетку в Монце с учетом всех штрафов

Мы подготовили небольшую шпаргалку для болельщиков Ф1 перед стартом квалификации Гран При Италии

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Кого и на сколько. Как составят решетку в Монце с учетом всех штрафов
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Во второй половине сезона – особенно на тех трассах, где можно обгонять – формирование стартовой решетки будет крайне непростым делом. Команды израсходовали возможности замены компонентов силовой установки без наказания, потому делают это там, где реально вернуть по ходу гонки потерянные позиции. 

Потому из-за множества штрафных перестановок результаты квалификации будут в осенних Гран При лишь очень отдаленно напоминать расположение машин на стартовом поле в воскресенье.

Мы уже видели подобное в Спа, но теперь команды стали хитрее. Они всеми силами избегают того, чтобы их пилота переставили в самый конец. В Бельгии Валттери Боттаса наказали потерей «всего лишь» 15 позиций. Казалось бы, это немало. Но в действительности финн, даже  оставшись в квалификации самым последним, на решетке был 13-м. Он опередил всех тех, кого сразу переставили в конец.

Теперь многие команды проводят замены так, чтобы перестановка была «численной», то есть измерялась позициями. 

Всего до старта и по ходу Гран При Италии наказания получили девять пилотов. В большинстве своем причиной стали превышения числа компонентов силовой установки и коробок передач. Особняком стоит Юки Цунода, который нахватал пять предупреждений за мелкие проступки. 

Вот как выглядит список штрафов на настоящий момент:

Ферстаппен и Окон – по 5 позиций

Перес – 10 позиций

Боттас, Шумахер и Магнуссен – по 15 позиций

Хэмилтон, Сайнс и Цунода – в конец решетки

Как это работает?

Уик-энд в Монце станет первым в нынешнем сезоне, когда судьям (а с ними и болельщикам) придется всерьез попотеть над составлением решетки. Проще всего ситуация у тех, кого отправили в самый хвост. Трое гонщиков займут места с 18-го по 20-е, исходя из результатов квалификации. 

Перед ними – с 15-й по 17-ю позиции – почти точно будут те, кто потеряет по 15 мест. Ибо сложно рассчитывать, что Валттери Боттас или пилоты Haas заедут по скорости в пятерку лидеров. Их взаимная расстановка также определится временем на круге. 

А вот с остальным вопросов чуть больше. В прошлом сезоне устоявшаяся многолетняя практика составления стартовой ведомости была изменена, а этой зимой Формула 1 получила новых руководителей гонок. Потому в отношении пилотов Red Bull и Эстебана Окона делать выводы чуть сложнее. 

В любом случае, все трое потеряют позиции, добытые в квалификации. Но окончательную стартовую решетку FIA публикует за час с небольшим до старта гонки. Тогда-то мы и получим окончательные ответы, а вместе с этим сможем более точно составлять решетки будущих Гран При.

Ибо что-то подсказывает, что штрафных перестановок в нынешнем сезоне будет еще немало.

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