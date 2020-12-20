Со следующего года Мик Шумахер будет выступать в Формуле 1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера является воспитанником Академии Ferrari и благодаря ей получил место в Haas.

Считается, что Скудерия видит в Шумахере-младшим своего будущего пилота, и босс команды Маттиа Бинотто подтвердил, что Мика ждут в Маранелло.

«Академия Ferrari была создана не для того, чтобы растить пилотов для всей Ф1, но чтобы растить будущих гонщиков Ferrari, – сказал Бинотто на встрече с журналистами. – Пока говорить об этом слишком рано, но есть признаки того, что мы можем увидеть Мика в красной форме в 2023 году».

Со следующего года за Ferrari будет выступать Карлос Сайнс, чей двухлетний контракт как раз истечет к сезону-2023.