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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

«Когда я все увидел, тормозить было поздно». Авария на 300 км/ч напугала Сайнса

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«Когда я все увидел, тормозить было поздно». Авария на 300 км/ч напугала Сайнса
Автор:
, Ответственный редактор

Испанский пилот McLaren рассказал о том, как за пять кругов Гран При Тосканы дважды попал в аварии

Гонка в Муджелло началась для Карлоса Сайнса с разворота после контакта с Лэнсом Строллом вскоре после старта – McLaren испанца закрутило, в него врезался Себастьян Феттель, но Сайнс все же смог продолжить борьбу. 

Однако на рестарте, который судьи дали на пятом круге после выезда машины безопасности, все сложилось для Сайнса куда менее удачно. 

Из-за того, что лидировавший Валттери Боттас замедлился на стартовой прямой, в задних рядах возникла суматоха. Антонио Джовинацци влетел сзади в машину Кевина Магнуссена, а потом Сайнс протаранил обоих.

 

Выбравшись из разбитой машины, испанец держался за руку, потому сначала репортеры спросили гонщика о том, не получил ли он повреждений.

«Я в порядке, – ответил Сайнс. – И все остальные, похоже, тоже. Это самое главное, так как авария выглядела пугающе. В тот момент скорость уже достигла 290-300 км/ч. Кажется, все впереди меня были уверены. что мы уже в гоночном режиме. Но вдруг оказалось, что гонка еще не возобновилась, всем пришлось снова тормозить... 

Но к тому моменту, как я все увидел, тормозить было уже поздно».

Он добавил: «Случившееся похоже на прошлогоднюю Бразилию. Этот эпизод обязательно надо разобрать, так как на стартовой прямой у нас очень высокая скорость. И все могло закончиться гораздо хуже, если бы одну из машин развернуло поперек. 

Нужно сделать выводы, потому что когда несколько машин прямо перед тобой вдруг резко тормозят на прямой на скорости за 280 км/ч, ты испытываешь не самые приятные чувства»

«Мы решили рисковать»

Говоря о развороте на первом круге, он добавил: «Мы вели поединок с Racing Point. Я хорошо стартовал, и мы были рядом. Контакт был совсем-совсем небольшим, но машина внезапно вышла из под контроля. 

Знаете, мы были не очень быстры весь уик-энд, потому в гонке решили рисковать. Со старта и до этого момента все складывалось хорошо, но, к сожалению, риск не оправдался».

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Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки Формулы 1 в Муджелло.

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Автор Александр Кабановский

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