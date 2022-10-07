Когда в Японии кончится дождь? Прогноз

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Всем, кто встал рано и успел включить трансляцию первой пятничной тренировки Гран При Японии, уже ясно, что заезды проходят в дождь. Погода на трассе «Сузука» в этот раз хуже, чем обычно бывает в это время года.

Формулу 1 в этот раз ждет дождливая и ветреная погода. Но не всегда. В пятницу и вторая тренировка по прогнозу пройдет под дождем. Это осложнит командам поиск настроен на субботу.

Дело в том, что в субботу к квалификации дождь прекратится и выглянет солнце. Температура подымется выше 20 градусов по Цельсию, а вот ветер, напротив, усилится. Иными словами, гонщикам предстоит бороться за поул совсем не в тех условиях, с которыми они столкнулись сегодня.

Воскресенье обещает преподнести еще больше неожиданностей. Солнечные периоды в этот день будут сменяться короткими, но сильными дождями. Иными словами, мы можем ожидать, что пилотам придется по несколько раз заезжать в боксы для перехода со сликов на дождевую резину и обратно.

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