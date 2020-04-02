Когда в игре Формулы 1 появятся трассы в Ханое и Зандфорте? Объясняет разработчик

В ближайшие выходные организаторы Формулы 1 намерены провести очередной виртуальный Гран При, в котором примут участие пять действующих пилотов чемпионата. Заезд состоится в день перенесенного этапа во Вьетнаме, однако пройдет по виртуальной трассе в Мельбурне. Все потому, что в текущей версии игры, созданной по мотивам сезона 2019 года, новых трасс попросту нет.

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Однако в будущем они могут там появиться, уверен директор франшизы игр Формулы 1 в компании-разработчике Codemasters Пол Джил.

«Я совершенно уверен, что технически это возможно, – заявил Джил в интервью изданию Racefans.net. – Вопрос лишь в том, как быстро мы сможем это сделать. Нужно не допустить, чтобы это сильно повлияло на работу сотрудников, которые трудятся над новой игрой 2020 года.

И городская трасса в Ханое, и переделанный «Зандфорт» могут быть добавлены в текущую версию игры. Однако меня немного беспокоит проблема названий. Имена связаны с реальными Гран При, но в 2019 году никакого Гран При Вьетнама не было. Кроме того, мы ограничены объемом памяти, который занимает сама игра».