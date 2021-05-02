Когда станет известен состав Mercedes-2022? Ответ Вольфа

В конце сезона-2021 у Mercedes истекает контракт с обоими пилотами. Прошлое подписание договора с Льюисом Хэмилтоном затянулось аж до февраля 2021 года, и босс команды Тото Вольф обещал в этот раз принять решение раньше.

Однако австриец признал, что на данный момент не знает, каким будет состав на следующий сезон.

«Надеюсь, однажды я проснусь, и мне все будет ясно, – сказал Вольф. – Пока надо смотреть на ход сезона, на следующие гонки. А потом придет время решать. Ответ не слишком научный, но другого у меня сейчас нет».

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас выступают в паре с 2017 года. По слухам, зимой одного из них должен заменить Джордж Расселл.