Когда Сайнс и Мазепин получат новые моторы Ferrari

На Гран При России пилот Ferrari Шарль Леклер получит обновленную силовую установку, которую команда готовит к 2022 году. При этом, партнер монегаска Карлос Сайнс пока продолжит использовать прежний мотор. Испанец рассказал, что он такой же двигатель получит позже.

«Мы много думали и обсуждали, и решили, что Шарль получит мотор первым, – сказал Сайнс. – Я получу такой же мотор, когда будет приемлемый компромисс между стартом с последнего места и возможностью обгонов».

А вот клиентам Ferrari обновленная силовая установка не достанется до конца сезона.

«Мы эти моторы получим только в 2022-м, – сказал босс Haas Гюнтер Штайнер. – Нам нет смысла менять моторы в этом сезоне. К тому же, если дать моторы нам, то придется дать их и Alfa Romeo. Думаю, у Ferrari просто нет такой возможности».

Мало того, стало известно, что и Леклер пока не сможет использовать силовую установку на полную мощность. Из соображений надежности монегаск в Сочи получит прибавку в мощности только в 8 л.с., однако позднее он сможет использовать двигатель по-максимуму.