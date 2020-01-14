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Когда покажут новые машины Формулы 1: даты презентаций

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Когда покажут новые машины Формулы 1: даты презентаций
14 янв. 2020 г., 16:10

Мы собрали в одной таблице даты и места проведения презентаций команд Формулы 1 к сезону-2020. Материал пополняется актуальной информацией.

Известные даты презентаций:

Команда Дата
Italy Ferrari 11 февраля, суббота
Austria Red Bull Racing 12 февраля, воскресенье (неофициально)
United Kingdom McLaren 13 февраля, понедельник
Italy AlphaTauri 14 февраля, вторник
United States Haas 19 февраля, суббота (неофициально)

Даты предсезонных тестов:

Дата Место
19-21 февраля  Барселона
26 февраля - 28 февраля  Барселона

Сезон Формулы 1 стартует 13 марта в Мельбурне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Haas F1 Team

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