Когда покажут новые машины Формулы 1: даты презентаций
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14 янв. 2020 г., 16:10
Мы собрали в одной таблице даты и места проведения презентаций команд Формулы 1 к сезону-2020. Материал пополняется актуальной информацией.
Известные даты презентаций:
|Команда
|Дата
|Ferrari
|11 февраля, суббота
|Red Bull Racing
|12 февраля, воскресенье (неофициально)
|McLaren
|13 февраля, понедельник
|AlphaTauri
|14 февраля, вторник
|Haas
|19 февраля, суббота (неофициально)
Даты предсезонных тестов:
|Дата
|Место
|19-21 февраля
|Барселона
|26 февраля - 28 февраля
|Барселона
Сезон Формулы 1 стартует 13 марта в Мельбурне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Haas F1 Team
Когда покажут новые машины Формулы 1: даты презентаций
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