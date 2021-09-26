Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл

Финал Гран При России запомнился внезапно начавшимся дождем. Гонщикам пришлось решать, ставить ли промежуточные шины как можно быстрее или пытаться дотянуть до финиша на сликах. В итоге шины сменили все, но кто-то поспешил и выиграл, а кто-то опоздал и потерял позиции. Вот результаты всех пилотов:

Пилот Позиция до дождя Позиция на финише За сколько кругов до финиша перешел на промежуточную резины Льюис Хэмилтон 2 1 4 Макс Ферстаппен 7 2 5 Карлос Сайнс 4 3 5 Даниэль Риккардо 5 4 5 Валттери Боттас 14 5 6 Фернандо Алонсо 6 6 3 Ландо Норрис 1 7 2 Кими Райкконен 13 8 6 Серхио Перес 3 9 3 Джордж Расселл 10 10 6 Лэнс Стролл 9 11 5 Себастьян Феттель 10 12 2 Пьер Гасли 15 13 2 Эстебан Окон 12 14 2 Шарль Леклер 8 15 1 Антонио Джовинацци 18 16 2 Юки Цунода 17 17 3 Никита Мазепин 19 18 5 Николя Латифи 16 Сошел под дождем Мик Шумахер Мик Шумахер Сошел до дождя