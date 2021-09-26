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Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Боттас отыграл девять позиций, а Норрис и Леклер потеряли по семь
Финал Гран При России запомнился внезапно начавшимся дождем. Гонщикам пришлось решать, ставить ли промежуточные шины как можно быстрее или пытаться дотянуть до финиша на сликах. В итоге шины сменили все, но кто-то поспешил и выиграл, а кто-то опоздал и потерял позиции. Вот результаты всех пилотов:
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|Пилот
|Позиция до дождя
|Позиция на финише
|За сколько кругов до финиша перешел на промежуточную резины
|Льюис Хэмилтон
|2
|1
|4
|Макс Ферстаппен
|7
|2
|5
|Карлос Сайнс
|4
|3
|5
|Даниэль Риккардо
|5
|4
|5
|Валттери Боттас
|14
|5
|6
|Фернандо Алонсо
|6
|6
|3
|Ландо Норрис
|1
|7
|2
|Кими Райкконен
|13
|8
|6
|Серхио Перес
|3
|9
|3
|Джордж Расселл
|10
|10
|6
|Лэнс Стролл
|9
|11
|5
|Себастьян Феттель
|10
|12
|2
|Пьер Гасли
|15
|13
|2
|Эстебан Окон
|12
|14
|2
|Шарль Леклер
|8
|15
|1
|Антонио Джовинацци
|18
|16
|2
|Юки Цунода
|17
|17
|3
|Никита Мазепин
|19
|18
|5
|Николя Латифи
|16
|Сошел под дождем
|Мик Шумахер
|Сошел до дождя
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Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл
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