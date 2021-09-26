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Формула 1 / Гран При России Самое интересное

Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл

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Боттас отыграл девять позиций, а Норрис и Леклер потеряли по семь

Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл

Финал Гран При России запомнился внезапно начавшимся дождем. Гонщикам пришлось решать, ставить ли промежуточные шины как можно быстрее или пытаться дотянуть до финиша на сликах. В итоге шины сменили все, но кто-то поспешил и выиграл, а кто-то опоздал и потерял позиции. Вот результаты всех пилотов:

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Пилот Позиция до дождя Позиция на финише За сколько кругов до финиша перешел на промежуточную резины
United Kingdom Льюис Хэмилтон  2 1 4
Netherlands Макс Ферстаппен 7 2 5
Spain Карлос Сайнс 4 3 5
Australia Даниэль Риккардо 5 4 5
Finland Валттери Боттас   14 5 6
Spain Фернандо Алонсо 6 6 3
United Kingdom Ландо Норрис 1 7 2
Finland Кими Райкконен 13 8 6
Mexico Серхио Перес 3 9 3
United Kingdom Джордж Расселл  10 10 6
Canada Лэнс Стролл 9 11 5
Germany Себастьян Феттель 10 12 2
France Пьер Гасли 15 13 2
France Эстебан Окон   12 14 2
Monaco Шарль Леклер 8 15 1
Italy Антонио Джовинацци 18 16 2
Japan Юки Цунода 17 17 3
Russian Federation Никита Мазепин 19 18 5
Canada Николя Латифи 16   Сошел под дождем
Germany Мик Шумахер  Сошел до дождя    

 

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