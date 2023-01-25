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Формула 1 Новость

«Когда он выезжает на трассу, начинается магия». Очевидец о сыне Кими

Бывший сотрудник Ferrari опубликовал в социальных сетях кадры с 7-летним Робином, у которого уже берут автографы

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, Редактор (Турция)
«Когда он выезжает на трассу, начинается магия». Очевидец о сыне Кими
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Чемпион Ф1 2007 года Кими Райкконен и его супруга Минтту и прежде не раз показывали, как их сынишка Робин управляет гоночным картом – минувшей осенью мальчишка уже завоевал свое первый кубок.  

Этой зимой Райкконен-младший активно тренировался, а сезон-2023 он проведет в серьезных соревнованиях с ровесниками. Об этом рассказал Джино Розато – на протяжении многих лет он работал в Ferrari, где стал одним из лучших друзей Кими. 

Он опубликовал в социальных сетях кадры с картодрома «7 озер» поблизости от Милана. На них Райкконен-старший наставляет сына перед выездом на трассу, а Робин дает свои первые автографы. 

Робин Райкконен

Робин Райкконен

Розато написал: «На моих глазах семилетний Эйс (прозвище Робина – прим.ред.) проехал 110 кругов. Он ведет себя в точности как отец: "Оставьте меня в покое! Где моя машина?". А когда выезжает, начинается магия. 

Сразу видно, что он невероятно быстр и наделен природным талантом. Готовься, Формула 1: он уже идет».

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