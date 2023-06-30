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«Когда он побеждал, таких разговоров не было». Макс ответил Льюису

Лидер нынешней Формулы 1 ответил на предложение соперника запретить командам разработки на перспективу до определенного срока

Филип Клерен
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В четверг в Шпильберге Льюис Хэмилтон высказал идею о том, что доминирование в чемпионате одной команды – сейчас это Red Bull Racing – будет проще ликвидировать, если запретить начинать работу над машиной для следующего сезона до определенного срока. 

«Я считаю, что FIA следует установить дату, с которой команды могут переключаться на проекты следующего сезона – скажем, 1 августа», – объяснил сэр семикратный в интервью Sky Sports. 

И хотя чуть позже гонщик Mercedes объяснил, что говорил об общих принципах, пользе для спорта, и не адресовал слова конкретной команде, было уже поздно   

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Как несложно догадаться, предложение Льюиса тотчас вызвало многочисленные отклики. С наибольшим удовольствием репортеры поинтересовались, что на этот счет думает Макс Ферстаппен.

«Не помню, чтобы были какие-то разговоры на эту тему, когда он [Льюис] постоянно побеждал, – ответил действующий чемпион. – Значит, и сейчас их быть не должно.  

Так уж работает Формула 1. Когда у тебя быстрая машина, все прекрасно – так что в какой-то момент ты естественным образом начинаешь думать про будущий сезон. 

И совершенно нормально, когда те, кто позади, высказывают подобные мысли. Но им не следует забывать, как все было, когда они сами лидировали». 

Mercedes выиграла восемь Кубков конструкторов с 2014 по 2021 год – это самая долгая подобная серия в истории Формулы 1. После девяти Гран При сезона-2023 команда отстает от Red Bull уже на 154 очка (321-167).

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