«Когда он побеждал, таких разговоров не было». Макс ответил Льюису

В четверг в Шпильберге Льюис Хэмилтон высказал идею о том, что доминирование в чемпионате одной команды – сейчас это Red Bull Racing – будет проще ликвидировать, если запретить начинать работу над машиной для следующего сезона до определенного срока.

«Я считаю, что FIA следует установить дату, с которой команды могут переключаться на проекты следующего сезона – скажем, 1 августа», – объяснил сэр семикратный в интервью Sky Sports.

И хотя чуть позже гонщик Mercedes объяснил, что говорил об общих принципах, пользе для спорта, и не адресовал слова конкретной команде, было уже поздно

Как несложно догадаться, предложение Льюиса тотчас вызвало многочисленные отклики. С наибольшим удовольствием репортеры поинтересовались, что на этот счет думает Макс Ферстаппен.

«Не помню, чтобы были какие-то разговоры на эту тему, когда он [Льюис] постоянно побеждал, – ответил действующий чемпион. – Значит, и сейчас их быть не должно.

Так уж работает Формула 1. Когда у тебя быстрая машина, все прекрасно – так что в какой-то момент ты естественным образом начинаешь думать про будущий сезон.

И совершенно нормально, когда те, кто позади, высказывают подобные мысли. Но им не следует забывать, как все было, когда они сами лидировали».

Mercedes выиграла восемь Кубков конструкторов с 2014 по 2021 год – это самая долгая подобная серия в истории Формулы 1. После девяти Гран При сезона-2023 команда отстает от Red Bull уже на 154 очка (321-167).