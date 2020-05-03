Когда нельзя, но очень хочется. Red Bull все же отправила своих пилотов в Зандфорт

Команда отправила своих пилотов в путешествие по стране. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон начали свой путь в Зандфорт из грузового порта Роттердама, посетив по дороге визитные карточки страны.

Гонщики Red Bull проехали мимо знаменитых ветряных мельниц, побывали в гигантских теплицах для выращивания цветов, аккуратно пробрались по булыжным улицам в центре Гааги. Сделав короткую остановку у дворца Нордейне – одной из трех официальных резиденций королевской семьи Нидерландов – оба оказались в знаменитых песчаных дюнах на побережье Северного моря.

Там к Максу и Адексу присоединился многократный чемпион мира по мотокроссу Джеффри Херлингс, продемонстрировавший мастерство езды на двух колесах. Лишь после этого пилоты Red Bull прибыли в Зандфорт – увы, по-прежнему закрытый для массовых мероприятий.