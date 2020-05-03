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Формула 1 / ГП Нидерландов / Галерея

Когда нельзя, но очень хочется. Red Bull все же отправила своих пилотов в Зандфорт

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Когда нельзя, но очень хочется. Red Bull все же отправила своих пилотов в Зандфорт
3 мая 2020 г., 09:15

Первый уик-энд мая Формула 1 должна была провести в Голландии – однако жизнь внесла свои коррективы, и вместо рева моторов и переполненных трибун спорт продолжает вынужденный карантин с компьютерными гонками. Red Bull Racing решила добавить немного ярких красок в эту невеселую картину

Команда отправила своих пилотов в путешествие по стране. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон начали свой путь в Зандфорт из грузового порта Роттердама, посетив по дороге визитные карточки страны.

Гонщики Red Bull проехали мимо знаменитых ветряных мельниц, побывали в гигантских теплицах для выращивания цветов, аккуратно пробрались по булыжным улицам в центре Гааги. Сделав короткую остановку у дворца Нордейне – одной из трех официальных резиденций королевской семьи Нидерландов – оба оказались в знаменитых песчаных дюнах на побережье Северного моря. 

Там к Максу и Адексу присоединился многократный чемпион мира по мотокроссу Джеффри Херлингс, продемонстрировавший мастерство езды на двух колесах. Лишь после этого пилоты Red Bull прибыли в Зандфорт – увы, по-прежнему закрытый для массовых мероприятий.

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Фотограф: Red Bull Content Pool

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Фотограф: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Нидерландов
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин

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