Когда нельзя, но очень хочется. Red Bull все же отправила своих пилотов в Зандфорт
Первый уик-энд мая Формула 1 должна была провести в Голландии – однако жизнь внесла свои коррективы, и вместо рева моторов и переполненных трибун спорт продолжает вынужденный карантин с компьютерными гонками. Red Bull Racing решила добавить немного ярких красок в эту невеселую картину
Команда отправила своих пилотов в путешествие по стране. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон начали свой путь в Зандфорт из грузового порта Роттердама, посетив по дороге визитные карточки страны.
Гонщики Red Bull проехали мимо знаменитых ветряных мельниц, побывали в гигантских теплицах для выращивания цветов, аккуратно пробрались по булыжным улицам в центре Гааги. Сделав короткую остановку у дворца Нордейне – одной из трех официальных резиденций королевской семьи Нидерландов – оба оказались в знаменитых песчаных дюнах на побережье Северного моря.
Там к Максу и Адексу присоединился многократный чемпион мира по мотокроссу Джеффри Херлингс, продемонстрировавший мастерство езды на двух колесах. Лишь после этого пилоты Red Bull прибыли в Зандфорт – увы, по-прежнему закрытый для массовых мероприятий.
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Нидерландов
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
Когда нельзя, но очень хочется. Red Bull все же отправила своих пилотов в Зандфорт
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