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Когда можно ожидать возвращения Риккардо в Ф1? Хорнер рассказал

По словам главы Red Bull Racing, прогнозы медиков говорят о восстановлении Даниэля к этапу в Сингапуре, но с учетом нагрузок пилот может пропустить и этот Гран При

Мэтт Кью
Автор:
Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Авария в пятничной тренировке закончилась для Даниэля Риккардо травмой левой руки – гонщик сломал одну из пястных костей, уводя машину в сторону от столкновения с молодым соотечественником Оскаром Пиастри.  

Сам пилот уже рассказал, что намерен как можно быстрее вернуться в строй, но при этом не готов жертвовать своей физической формой и конкурентоспособностью. 

В интервью Sky Sports глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер поделился актуальной информацией о состоянии 34-лентего гонщика и прогнозах на его ближайшее будущее. 

«Мы говорили с ним вчера вечером – больше всего Даниэль расстроен тем, что выбыл из строя почти сразу после возвращения в Ф1, – сказал Хорнер. – Он и так провел много времени без гонок, был полон желания выступать – и вот вновь оказался вне игры. Конечно, это его очень огорчает. 

Они с командой только-только начали добиваться прогресса, и тут такое. 

Но я уверен, что сам он рассчитывает вернуться уже в Сингапуре. Но тут важно помнить, что это одна из самых сложных трасс в календаре с точки зрения физической нагрузки. Хотя природа, конечно, требует своего».

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Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri

Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Хорнер добавил, что прямо из Зандфорта Риккардо поедет в Барселону, где ему уже в воскресенье сделают операцию в клинике знаменитого хирурга MotoGP Хавьера Мира. 

Тот уже оперировал Лэнса Стролла, когда перед стартом нынешнего сезона Ф1 канадец неудачно упал с велосипеда. 

«Всем известно, что гонщики MotoGP очень быстро возвращаются в строй, – отметил глава Red Bull. – Так что Даниэль поедет в Барселону. 

Операция будет небольшой, просто нужно кое-что более точно зафиксировать. Сам по себе перелом, к счастью, оказался простым. Так что нужно лишь дождаться, сколько времени займет его восстановление.  

У обычного человека на это ушло бы от 10 до 12 недель. Но всем известно, что наши гонщики – не обычные люди. Так что мы будем следить за процессом. А уж займет он три недели, месяц или полтора, никто не может знать».

После Нидерландов в календаре Формулы 1 значатся Гран При Италии (1-3 сентября), Сингапура (15-17 сентября) и Японии (22-24 сентября).

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