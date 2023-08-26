Когда можно ожидать возвращения Риккардо в Ф1? Хорнер рассказал
По словам главы Red Bull Racing, прогнозы медиков говорят о восстановлении Даниэля к этапу в Сингапуре, но с учетом нагрузок пилот может пропустить и этот Гран При
Авария в пятничной тренировке закончилась для Даниэля Риккардо травмой левой руки – гонщик сломал одну из пястных костей, уводя машину в сторону от столкновения с молодым соотечественником Оскаром Пиастри.
Сам пилот уже рассказал, что намерен как можно быстрее вернуться в строй, но при этом не готов жертвовать своей физической формой и конкурентоспособностью.
В интервью Sky Sports глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер поделился актуальной информацией о состоянии 34-лентего гонщика и прогнозах на его ближайшее будущее.
«Мы говорили с ним вчера вечером – больше всего Даниэль расстроен тем, что выбыл из строя почти сразу после возвращения в Ф1, – сказал Хорнер. – Он и так провел много времени без гонок, был полон желания выступать – и вот вновь оказался вне игры. Конечно, это его очень огорчает.
Они с командой только-только начали добиваться прогресса, и тут такое.
Но я уверен, что сам он рассчитывает вернуться уже в Сингапуре. Но тут важно помнить, что это одна из самых сложных трасс в календаре с точки зрения физической нагрузки. Хотя природа, конечно, требует своего».
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Фото: Дом Ромни / Motorsport Images
Хорнер добавил, что прямо из Зандфорта Риккардо поедет в Барселону, где ему уже в воскресенье сделают операцию в клинике знаменитого хирурга MotoGP Хавьера Мира.
Тот уже оперировал Лэнса Стролла, когда перед стартом нынешнего сезона Ф1 канадец неудачно упал с велосипеда.
«Всем известно, что гонщики MotoGP очень быстро возвращаются в строй, – отметил глава Red Bull. – Так что Даниэль поедет в Барселону.
Операция будет небольшой, просто нужно кое-что более точно зафиксировать. Сам по себе перелом, к счастью, оказался простым. Так что нужно лишь дождаться, сколько времени займет его восстановление.
У обычного человека на это ушло бы от 10 до 12 недель. Но всем известно, что наши гонщики – не обычные люди. Так что мы будем следить за процессом. А уж займет он три недели, месяц или полтора, никто не может знать».
После Нидерландов в календаре Формулы 1 значатся Гран При Италии (1-3 сентября), Сингапура (15-17 сентября) и Японии (22-24 сентября).
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