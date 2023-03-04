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Формула 1 Статистика

Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1

Самого старшего гонщика нынешнего пелотона болельщики назовут легко, как и самого невысокого. А вот кто младше и тяжелее всех?

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1
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Всем известно, что Льюис Хэмилтон лидирует в исторических рейтингах Ф1 по количеству побед, подиумов и очков, Макс Ферстаппен является самым молодым участником Гран При и победителем гонки, а Фернандо Алонсо далеко впереди всех по числу стартов и пройденным кругам. 

Однако в этот раз мы подготовили совсем другие рейтинги – расставив пилотов 2023 года по росту, весу и возрасту. Как оказалось, разница между противоположными концами таблицы составляет внушительные 28 см, 20 кг и 19 лет.

Рост пилотов Формулы 1 2023 года

Поз. Гонщик Рост (см)
1. Thailand Алекс Элбон
France Эстебан Окон		 186
3. United Kingdom Джордж Расселл 185
4.

Germany Нико Хюлькенберг

 184
5.

Canada Лэнс Стролл

 182
6.

Netherlands Макс Ферстаппен
United States Логан Сарджент

 181
8. Monaco Шарль Леклер 180
9. Spain Карлос Сайнс
Australia Оскар Пиастри		 178
11. France Пьер Гасли 177
12. China Чжоу Гуаньюй 175
13. United Kingdom Льюис Хэмилтон
Denmark Кевин Магнуссен		 174
15.  Finland Валттери Боттас
Mexico Серхио Перес		 173
17. Spain Фернандо Алонсо 171
18. United Kingdom Ландо Норрис 170
19.  Netherlands Ник де Врис 167
20. Japan Юки Цунода 158

С точки зрения роста интересно посмотреть не только на разброс среди гонщиков – он опровергает популярное мнение, что всем, кто выше 175 см, нечего делать в гонках, – но и на разницу между напарниками. 

Для инженеров и конструкторов команд очень важно, чтобы отличие между ними было минимальным. Это облегчает компоновочные решения при разработке шасси и позволяет использовать общие подходе при работе с настройками.

Идеальной можно назвать ситуацию в Alfa Romeo и Ferrari, где между пилотами всего 2 см. Зато в Mercedes и Aston Martin отличие куда больше – 11 см.

Вес пилотов Формулы 1 2023 года

Поз. Гонщик Масса (кг)
1. Thailand Алекс Элбон
Germany Нико Хюлькенберг		 74
3. United Kingdom Льюис Хэмилтон 73
4. Spain Карлос Сайнс 72
5. United States Логан Сарджент 71
6. Canada Лэнс Стролл
France Пьер Гасли		 70
8.  Finland Валттери Боттас 69
9. United Kingdom Ландо Норрис
Australia Оскар Пиастри
Spain Фернандо Алонсо
United Kingdom Джордж Расселл
Denmark Кевин Магнуссен		 68
14.  Netherlands Макс Ферстаппен
Netherlands Ник де Врис		 67
16. France Эстебан Окон 66
17. Monaco Шарль Леклер 65
18. Mexico Серхио Перес
China Чжоу Гуаньюй		 63
20. Japan Юки Цунода 54

С точки зрения веса ситуация не столь стабильна – по ходу чемпионата пилоты могут набирать и сбрасывать килограммы (хотя стремятся, разумеется, только к последнему). 

Несколько лет назад диеты гонщиков приняли настолько экстремальный характер, что FIA вынуждены была вмешаться и установить лимит в 80 кг, до которого машину в любом случае будут догружать балластом. 

Впрочем, легкие пилот все равно имеет преимущество перед тяжелым, так как балласт команда вправе размещать там, где ей это выгодно – как правило, максимально низко и вдоль оси машины, чтобы не появлялись нежелательные моменты инерции.

Также интересно, что самые высокие гонщики далеко не всегда являются самыми тяжелыми – и наоборот.

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Возраст пилотов Формулы 1 2023 года*

Поз. Гонщик Возраст
(полных лет)
1. Spain Фернандо Алонсо 41
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон 38
3. Germany Нико Хюлькенберг 35
4. Finland Валттери Боттас
Mexico Серхио Перес		 33
6. Denmark Кевин Магнуссен 30
7. Spain Карлос Сайнс
Netherlands Ник де Врис		 28
9. France Пьер Гасли 27
10. Thailand Алекс Элбон
France Эстебан Окон		 26
12.  Netherlands Макс Ферстаппен
Monaco Шарль Леклер
United Kingdom Джордж Расселл		 25
15. Canada Лэнс Стролл 24
16. China Чжоу Гуаньюй
United Kingdom Ландо Норрис		 23
18.

Japan Юки Цунода

United States Логан Сарджент

 22
20. Australia Оскар Пиастри 21

*по состоянию на 4 марта

Как оказалось, «новичок» Ник де Врис является седьмым по старшинству в пелотоне, а двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не входит даже в первую десятку, не говоря уже про Ландо Норриса.

Ну а Юки Цунода впервые с момента дебюта в 2021-м не будет самым младшим в пелотоне: Оскар Пиастри родился 6 апреля 2001 года – через месяц после того, как в его родном Мельбурне прошел Гран При Австралии, в котором участвовал Фернандо Алонсо. 

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