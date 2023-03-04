Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1

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Всем известно, что Льюис Хэмилтон лидирует в исторических рейтингах Ф1 по количеству побед, подиумов и очков, Макс Ферстаппен является самым молодым участником Гран При и победителем гонки, а Фернандо Алонсо далеко впереди всех по числу стартов и пройденным кругам.

Однако в этот раз мы подготовили совсем другие рейтинги – расставив пилотов 2023 года по росту, весу и возрасту. Как оказалось, разница между противоположными концами таблицы составляет внушительные 28 см, 20 кг и 19 лет.

Рост пилотов Формулы 1 2023 года

Поз. Гонщик Рост (см) 1. Алекс Элбон

Эстебан Окон 186 3. Джордж Расселл 185 4. Нико Хюлькенберг 184 5. Лэнс Стролл 182 6. Макс Ферстаппен

Логан Сарджент 181 8. Шарль Леклер 180 9. Карлос Сайнс

Оскар Пиастри 178 11. Пьер Гасли 177 12. Чжоу Гуаньюй 175 13. Льюис Хэмилтон

Кевин Магнуссен 174 15. Валттери Боттас

Серхио Перес 173 17. Фернандо Алонсо 171 18. Ландо Норрис 170 19. Ник де Врис 167 20. Юки Цунода 158

С точки зрения роста интересно посмотреть не только на разброс среди гонщиков – он опровергает популярное мнение, что всем, кто выше 175 см, нечего делать в гонках, – но и на разницу между напарниками.

Для инженеров и конструкторов команд очень важно, чтобы отличие между ними было минимальным. Это облегчает компоновочные решения при разработке шасси и позволяет использовать общие подходе при работе с настройками.

Идеальной можно назвать ситуацию в Alfa Romeo и Ferrari, где между пилотами всего 2 см. Зато в Mercedes и Aston Martin отличие куда больше – 11 см.

Вес пилотов Формулы 1 2023 года

Поз. Гонщик Масса (кг) 1. Алекс Элбон

Нико Хюлькенберг 74 3. Льюис Хэмилтон 73 4. Карлос Сайнс 72 5. Логан Сарджент 71 6. Лэнс Стролл

Пьер Гасли 70 8. Валттери Боттас 69 9. Ландо Норрис

Оскар Пиастри

Фернандо Алонсо

Джордж Расселл

Кевин Магнуссен 68 14. Макс Ферстаппен

Ник де Врис 67 16. Эстебан Окон 66 17. Шарль Леклер 65 18. Серхио Перес

Чжоу Гуаньюй 63 20. Юки Цунода 54

С точки зрения веса ситуация не столь стабильна – по ходу чемпионата пилоты могут набирать и сбрасывать килограммы (хотя стремятся, разумеется, только к последнему).

Несколько лет назад диеты гонщиков приняли настолько экстремальный характер, что FIA вынуждены была вмешаться и установить лимит в 80 кг, до которого машину в любом случае будут догружать балластом.

Впрочем, легкие пилот все равно имеет преимущество перед тяжелым, так как балласт команда вправе размещать там, где ей это выгодно – как правило, максимально низко и вдоль оси машины, чтобы не появлялись нежелательные моменты инерции.

Также интересно, что самые высокие гонщики далеко не всегда являются самыми тяжелыми – и наоборот.

Возраст пилотов Формулы 1 2023 года*

Поз. Гонщик Возраст

(полных лет) 1. Фернандо Алонсо 41 2. Льюис Хэмилтон 38 3. Нико Хюлькенберг 35 4. Валттери Боттас

Серхио Перес 33 6. Кевин Магнуссен 30 7. Карлос Сайнс

Ник де Врис 28 9. Пьер Гасли 27 10. Алекс Элбон

Эстебан Окон 26 12. Макс Ферстаппен

Шарль Леклер

Джордж Расселл 25 15. Лэнс Стролл 24 16. Чжоу Гуаньюй

Ландо Норрис 23 18. Юки Цунода Логан Сарджент 22 20. Оскар Пиастри 21

*по состоянию на 4 марта

Как оказалось, «новичок» Ник де Врис является седьмым по старшинству в пелотоне, а двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не входит даже в первую десятку, не говоря уже про Ландо Норриса.

Ну а Юки Цунода впервые с момента дебюта в 2021-м не будет самым младшим в пелотоне: Оскар Пиастри родился 6 апреля 2001 года – через месяц после того, как в его родном Мельбурне прошел Гран При Австралии, в котором участвовал Фернандо Алонсо.