Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1
Самого старшего гонщика нынешнего пелотона болельщики назовут легко, как и самого невысокого. А вот кто младше и тяжелее всех?
Всем известно, что Льюис Хэмилтон лидирует в исторических рейтингах Ф1 по количеству побед, подиумов и очков, Макс Ферстаппен является самым молодым участником Гран При и победителем гонки, а Фернандо Алонсо далеко впереди всех по числу стартов и пройденным кругам.
Однако в этот раз мы подготовили совсем другие рейтинги – расставив пилотов 2023 года по росту, весу и возрасту. Как оказалось, разница между противоположными концами таблицы составляет внушительные 28 см, 20 кг и 19 лет.
Рост пилотов Формулы 1 2023 года
|Поз.
|Гонщик
|Рост (см)
|1.
| Алекс Элбон
Эстебан Окон
|186
|3.
|Джордж Расселл
|185
|4.
|
Нико Хюлькенберг
|184
|5.
|
Лэнс Стролл
|182
|6.
|
Макс Ферстаппен
|181
|8.
|Шарль Леклер
|180
|9.
| Карлос Сайнс
Оскар Пиастри
|178
|11.
|Пьер Гасли
|177
|12.
|Чжоу Гуаньюй
|175
|13.
| Льюис Хэмилтон
Кевин Магнуссен
|174
|15.
| Валттери Боттас
Серхио Перес
|173
|17.
|Фернандо Алонсо
|171
|18.
|Ландо Норрис
|170
|19.
|Ник де Врис
|167
|20.
|Юки Цунода
|158
С точки зрения роста интересно посмотреть не только на разброс среди гонщиков – он опровергает популярное мнение, что всем, кто выше 175 см, нечего делать в гонках, – но и на разницу между напарниками.
Для инженеров и конструкторов команд очень важно, чтобы отличие между ними было минимальным. Это облегчает компоновочные решения при разработке шасси и позволяет использовать общие подходе при работе с настройками.
Идеальной можно назвать ситуацию в Alfa Romeo и Ferrari, где между пилотами всего 2 см. Зато в Mercedes и Aston Martin отличие куда больше – 11 см.
Вес пилотов Формулы 1 2023 года
|Поз.
|Гонщик
|Масса (кг)
|1.
| Алекс Элбон
Нико Хюлькенберг
|74
|3.
|Льюис Хэмилтон
|73
|4.
|Карлос Сайнс
|72
|5.
|Логан Сарджент
|71
|6.
| Лэнс Стролл
Пьер Гасли
|70
|8.
|Валттери Боттас
|69
|9.
| Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Фернандо Алонсо
Джордж Расселл
Кевин Магнуссен
|68
|14.
| Макс Ферстаппен
Ник де Врис
|67
|16.
|Эстебан Окон
|66
|17.
|Шарль Леклер
|65
|18.
| Серхио Перес
Чжоу Гуаньюй
|63
|20.
|Юки Цунода
|54
С точки зрения веса ситуация не столь стабильна – по ходу чемпионата пилоты могут набирать и сбрасывать килограммы (хотя стремятся, разумеется, только к последнему).
Несколько лет назад диеты гонщиков приняли настолько экстремальный характер, что FIA вынуждены была вмешаться и установить лимит в 80 кг, до которого машину в любом случае будут догружать балластом.
Впрочем, легкие пилот все равно имеет преимущество перед тяжелым, так как балласт команда вправе размещать там, где ей это выгодно – как правило, максимально низко и вдоль оси машины, чтобы не появлялись нежелательные моменты инерции.
Также интересно, что самые высокие гонщики далеко не всегда являются самыми тяжелыми – и наоборот.
Возраст пилотов Формулы 1 2023 года*
|Поз.
|Гонщик
|Возраст
(полных лет)
|1.
|Фернандо Алонсо
|41
|2.
|Льюис Хэмилтон
|38
|3.
|Нико Хюлькенберг
|35
|4.
| Валттери Боттас
Серхио Перес
|33
|6.
|Кевин Магнуссен
|30
|7.
| Карлос Сайнс
Ник де Врис
|28
|9.
|Пьер Гасли
|27
|10.
| Алекс Элбон
Эстебан Окон
|26
|12.
| Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Джордж Расселл
|25
|15.
|Лэнс Стролл
|24
|16.
| Чжоу Гуаньюй
Ландо Норрис
|23
|18.
|
Юки Цунода
Логан Сарджент
|22
|20.
|Оскар Пиастри
|21
*по состоянию на 4 марта
Как оказалось, «новичок» Ник де Врис является седьмым по старшинству в пелотоне, а двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не входит даже в первую десятку, не говоря уже про Ландо Норриса.
Ну а Юки Цунода впервые с момента дебюта в 2021-м не будет самым младшим в пелотоне: Оскар Пиастри родился 6 апреля 2001 года – через месяц после того, как в его родном Мельбурне прошел Гран При Австралии, в котором участвовал Фернандо Алонсо.
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Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1
Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1 Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1
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