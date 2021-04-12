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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Анонс

Когда и где смотреть гонку Формулы 1 в Имоле. Расписание и статистика Гран При Эмилии-Романьи

Чемпионат мира продолжится этапом на знаменитой итальянской трассе, которая второй год подряд попала в календарь в качестве замены

Когда и где смотреть гонку Формулы 1 в Имоле. Расписание и статистика Гран При Эмилии-Романьи

Формула 1 уехала из Имолы в 2006-м – как тогда казалось, навсегда. Но глобальная пандемия, изменившая прошлой весной ход всей истории человечества, вынудила организаторов чемпионата искать новые варианты – и болельщики получили возможность увидеть современные машины Ф1 в классических поворотах Тоза и Ривацца.

Удивительно, но история повторилась вновь уже в 2021-м. Коронавирус и на этот раз не позволил Большим Призам приехать в Китай, и трасса, носящая имя великого Энцо Феррари и его сына Дино, готовится принять второй за полгода уик-энд. 

На этот раз он пройдет в привычном трехдневном формате – прошлой осенью в качестве эксперимента машины не выезжали на трассу в пятницу, но та история не получила развития. 

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2-й этап чемпионата мира
Italy Гран При Сделано в Италии Эмилии-Романьи
16 - 18 апреля
Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)

Трасса в Имоле имеет богатую историю. Считается, что она построена на месте древнеримского амфитеатра, где много столетий назад проходили гонки колесниц. Формула 1 впервые приехала сюда в 1963-м на внезачетную гонку, эта же история повторилась в 1979-м, а в сезоне-80 здесь состоялся Гран При Италии – первый и единственный раз национальный этап покинул Монцу.

С 1981-го по 2006-й автодром принимал Гран При Сан-Марино. К сожалению, тот период в первую очередь вспоминают из-за трагического уик-энда 1994 года, который унес жизни Айртона Сенны и Роланда Раценбергера.

В конце прошлого десятилетия гоночный комплекс был реконструирован, а минувший сезон пополнил историю автодрома новым именем – Гран При Эмилии-Романьи, по названию провинции, власти которой серьезно помогли с организацией этапа. 

2-й Гран При Эмилии-Романьи

2-й Гран При Эмилии-Романьи на трассе в Имоле
2-й Гран При Эмилии-Романьи в статусе этапа чемпионата мира
29-я гонка на трассе в Имоле в статусе этапа чемпионата мира
2-й Гран При Эмилии-Романьи на трассе в нынешней конфигурации 
2-я гонка на трассе в Имоле в нынешней конфигурации

Расписание уик-энда и трансляций:

Время проведений пятничных и субботних заездов было изменено за несколько дней до Гран При из-за смерти британского Принца Филиппа.

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Телекомпаниям предстоит скорректировать сетку вещания, информация будет обновляться по мере поступления 

Сессия Дата Московское время

Трансляции

(московское время)

 

Первая тренировка

 

 16 апреля, пятница  12:00-13:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена 11:55

 

Запись:

Матч! Арена, 23:15

и 08:45 (17 апреля) 

Вторая

тренировка

 16 апреля, пятница  15:30-16:30 

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 15:25

 

Запись:

Матч! Арена, 00:20

и 09:50 (17 апреля)

Третья

тренировка

 17 апреля, суббота  12:00-13:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 11:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 22:45

и 07:50 (18 апреля)
Квалификация 17 апреля, суббота  15:00-16:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 14:55 

 

Запись: 

Матч ТВ, 15:55

и Матч! Арена 23:50 и 08:55 (18 апреля)
Гонка 18 апреля, воскресенье  16:00-18:00

 Прямой эфир: 

Матч ТВ

и Матч! Арена, 15:45 

 

Запись:

Матч ТВ, 00:00 (19 апреля)

*будет скорректировано для пятницы и субботы

Поскольку этап в Имоле включили в календарь только в середине января в качестве замены отмененного Гран При Китая, уик-энд пройдет без участия пилотов Формулы 2 и Формулы 3. Серией поддержки выступит Формула Regional by Alpine, бывшая Формула Renault 2.0 – россиян там в этом году нет, но выступает сын Рубенса Баррикелло.

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (мин/макс) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

16 апреля, пятница

 3 / 14 °C Переменная облачность 7 %

Северо-восточный,

4 м/с

 55 %
17 апреля, суббота 5 / 13 °C

Переменная облачность

 22 %

Северо-восточный,

5 м/с

 58 %
18 апреля, воскресенье 6 / 14 °C

Облачно,

дожди

 68 %

Северо-восточный,

4 м/с

 64 %

Статистика 2020 года (этап проходил в двухдневном формате):

Лучшее время

тренировки

 1:14.726 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Время поула 1:13.609 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes
Победитель

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Лучший круг в гонке 1:15.484 – United Kingdom Льюис Хэмилтон
Подиум

1. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2. Finland Валттери Боттас /  Mercedes

3. Thailand Александр Элбон / Austria Red Bull
Полные результаты Гран При Эмилии-Романьи 2020

Освежите в памяти

ту гонку

 Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

Результаты последних пяти Гран При Ф1 на трассе в Имоле:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2020 United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Валттери Боттас Thailand Александр Элбон  Mercedes
2006*  Михаэль Шумахер Spain Фернандо Алонсо Colombia Хуан-Пабло Монтойя Italy Ferrari
2005* Spain Фернандо Алонсо  Михаэль Шумахер Austria Алекс Вурц France Renault
2004*  Михаэль Шумахер United Kingdom Дженсон Баттон Colombia Хуан-Пабло Монтойя Italy Ferrari
2003*  Михаэль Шумахер Finland Кими Райкконен Brazil Рубенс Баррикелло Italy Ferrari
*Гран При Сан-Марино

Рекордсмены Гран При Ф1 на трассе в Имоле:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (7)

United Kingdom Williams (8)

Italy Ferrari (8)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (8)

 United Kingdom McLaren (9)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)

Italy Ferrari (10)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи

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