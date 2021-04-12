Когда и где смотреть гонку Формулы 1 в Имоле. Расписание и статистика Гран При Эмилии-Романьи
Чемпионат мира продолжится этапом на знаменитой итальянской трассе, которая второй год подряд попала в календарь в качестве замены
Формула 1 уехала из Имолы в 2006-м – как тогда казалось, навсегда. Но глобальная пандемия, изменившая прошлой весной ход всей истории человечества, вынудила организаторов чемпионата искать новые варианты – и болельщики получили возможность увидеть современные машины Ф1 в классических поворотах Тоза и Ривацца.
Удивительно, но история повторилась вновь уже в 2021-м. Коронавирус и на этот раз не позволил Большим Призам приехать в Китай, и трасса, носящая имя великого Энцо Феррари и его сына Дино, готовится принять второй за полгода уик-энд.
На этот раз он пройдет в привычном трехдневном формате – прошлой осенью в качестве эксперимента машины не выезжали на трассу в пятницу, но та история не получила развития.
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|16 - 18 апреля
|Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)
Трасса в Имоле имеет богатую историю. Считается, что она построена на месте древнеримского амфитеатра, где много столетий назад проходили гонки колесниц. Формула 1 впервые приехала сюда в 1963-м на внезачетную гонку, эта же история повторилась в 1979-м, а в сезоне-80 здесь состоялся Гран При Италии – первый и единственный раз национальный этап покинул Монцу.
С 1981-го по 2006-й автодром принимал Гран При Сан-Марино. К сожалению, тот период в первую очередь вспоминают из-за трагического уик-энда 1994 года, который унес жизни Айртона Сенны и Роланда Раценбергера.
В конце прошлого десятилетия гоночный комплекс был реконструирован, а минувший сезон пополнил историю автодрома новым именем – Гран При Эмилии-Романьи, по названию провинции, власти которой серьезно помогли с организацией этапа.
|2-й Гран При Эмилии-Романьи
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2-й Гран При Эмилии-Романьи на трассе в Имоле
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Расписание уик-энда и трансляций:
Время проведений пятничных и субботних заездов было изменено за несколько дней до Гран При из-за смерти британского Принца Филиппа.
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Телекомпаниям предстоит скорректировать сетку вещания, информация будет обновляться по мере поступления
|Сессия
|Дата
|Московское время
|
Трансляции
(московское время)
|
Первая тренировка
|16 апреля, пятница
|12:00-13:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена 11:55
Запись:
Матч! Арена, 23:15
и 08:45 (17 апреля)
|
Вторая
тренировка
|16 апреля, пятница
|15:30-16:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 15:25
Запись:
Матч! Арена, 00:20
и 09:50 (17 апреля)
|
Третья
тренировка
|17 апреля, суббота
|12:00-13:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 11:55
Запись:
Матч! Арена, 22:45
и 07:50 (18 апреля)
|Квалификация
|17 апреля, суббота
|15:00-16:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 14:55
Запись:
Матч ТВ, 15:55
и Матч! Арена 23:50 и 08:55 (18 апреля)
|Гонка
|18 апреля, воскресенье
|16:00-18:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ
и Матч! Арена, 15:45
Запись:
Матч ТВ, 00:00 (19 апреля)
*будет скорректировано для пятницы и субботы
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (мин/макс)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
16 апреля, пятница
|3 / 14 °C
|Переменная облачность
|7 %
|
Северо-восточный,
4 м/с
|55 %
|17 апреля, суббота
|5 / 13 °C
|
Переменная облачность
|22 %
|
Северо-восточный,
5 м/с
|58 %
|18 апреля, воскресенье
|6 / 14 °C
|
Облачно,
дожди
|68 %
|
Северо-восточный,
4 м/с
|64 %
Статистика 2020 года (этап проходил в двухдневном формате):
|
Лучшее время
тренировки
|1:14.726 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Время поула
|1:13.609 – Валттери Боттас / Mercedes
|Победитель
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Лучший круг в гонке
|1:15.484 – Льюис Хэмилтон
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Валттери Боттас / Mercedes
3. Александр Элбон / Red Bull
|Полные результаты
|Гран При Эмилии-Романьи 2020
|
Освежите в памяти
ту гонку
|Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон
Результаты последних пяти Гран При Ф1 на трассе в Имоле:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2020
|Льюис Хэмилтон
|Валттери Боттас
|Александр Элбон
|Mercedes
|2006*
|Михаэль Шумахер
|Фернандо Алонсо
|Хуан-Пабло Монтойя
|Ferrari
|2005*
|Фернандо Алонсо
|Михаэль Шумахер
|Алекс Вурц
|Renault
|2004*
|Михаэль Шумахер
|Дженсон Баттон
|Хуан-Пабло Монтойя
|Ferrari
|2003*
|Михаэль Шумахер
|Кими Райкконен
|Рубенс Баррикелло
|Ferrari
Рекордсмены Гран При Ф1 на трассе в Имоле:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (7)
|
Williams (8)
Ferrari (8)
|Поулы
|
Айртон Сенна (8)
|McLaren (9)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Ferrari (10)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи