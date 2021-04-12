Формула 1 уехала из Имолы в 2006-м – как тогда казалось, навсегда. Но глобальная пандемия, изменившая прошлой весной ход всей истории человечества, вынудила организаторов чемпионата искать новые варианты – и болельщики получили возможность увидеть современные машины Ф1 в классических поворотах Тоза и Ривацца.

Удивительно, но история повторилась вновь уже в 2021-м. Коронавирус и на этот раз не позволил Большим Призам приехать в Китай, и трасса, носящая имя великого Энцо Феррари и его сына Дино, готовится принять второй за полгода уик-энд.

На этот раз он пройдет в привычном трехдневном формате – прошлой осенью в качестве эксперимента машины не выезжали на трассу в пятницу, но та история не получила развития.

2-й этап чемпионата мира Гран При Сделано в Италии Эмилии-Романьи 16 - 18 апреля Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)

Трасса в Имоле имеет богатую историю. Считается, что она построена на месте древнеримского амфитеатра, где много столетий назад проходили гонки колесниц. Формула 1 впервые приехала сюда в 1963-м на внезачетную гонку, эта же история повторилась в 1979-м, а в сезоне-80 здесь состоялся Гран При Италии – первый и единственный раз национальный этап покинул Монцу. С 1981-го по 2006-й автодром принимал Гран При Сан-Марино. К сожалению, тот период в первую очередь вспоминают из-за трагического уик-энда 1994 года, который унес жизни Айртона Сенны и Роланда Раценбергера. В конце прошлого десятилетия гоночный комплекс был реконструирован, а минувший сезон пополнил историю автодрома новым именем – Гран При Эмилии-Романьи, по названию провинции, власти которой серьезно помогли с организацией этапа.

2-й Гран При Эмилии-Романьи 2-й Гран При Эмилии-Романьи на трассе в Имоле 2-й Гран При Эмилии-Романьи в статусе этапа чемпионата мира 29-я гонка на трассе в Имоле в статусе этапа чемпионата мира 2-й Гран При Эмилии-Романьи на трассе в нынешней конфигурации 2-я гонка на трассе в Имоле в нынешней конфигурации

Расписание уик-энда и трансляций:

Время проведений пятничных и субботних заездов было изменено за несколько дней до Гран При из-за смерти британского Принца Филиппа.

Телекомпаниям предстоит скорректировать сетку вещания, информация будет обновляться по мере поступления

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время) Первая тренировка 16 апреля, пятница 12:00-13:00 Прямой эфир: Матч! Арена 11:55 Запись: Матч! Арена, 23:15 и 08:45 (17 апреля) Вторая тренировка 16 апреля, пятница 15:30-16:30 Прямой эфир: Матч! Арена, 15:25 Запись: Матч! Арена, 00:20 и 09:50 (17 апреля) Третья тренировка 17 апреля, суббота 12:00-13:00 Прямой эфир: Матч! Арена, 11:55 Запись: Матч! Арена, 22:45 и 07:50 (18 апреля) Квалификация 17 апреля, суббота 15:00-16:00 Прямой эфир: Матч! Арена, 14:55 Запись: Матч ТВ, 15:55 и Матч! Арена 23:50 и 08:55 (18 апреля) Гонка 18 апреля, воскресенье 16:00-18:00 Прямой эфир: Матч ТВ и Матч! Арена, 15:45 Запись: Матч ТВ, 00:00 (19 апреля)

*будет скорректировано для пятницы и субботы

Поскольку этап в Имоле включили в календарь только в середине января в качестве замены отмененного Гран При Китая, уик-энд пройдет без участия пилотов Формулы 2 и Формулы 3. Серией поддержки выступит Формула Regional by Alpine, бывшая Формула Renault 2.0 – россиян там в этом году нет, но выступает сын Рубенса Баррикелло.

День Температура (мин/макс) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн. 16 апреля, пятница 3 / 14 °C Переменная облачность 7 % Северо-восточный, 4 м/с 55 % 17 апреля, суббота 5 / 13 °C Переменная облачность 22 % Северо-восточный, 5 м/с 58 % 18 апреля, воскресенье 6 / 14 °C Облачно, дожди 68 % Северо-восточный, 4 м/с 64 % Статистика 2020 года (этап проходил в двухдневном формате): Лучшее время тренировки 1:14.726 – Льюис Хэмилтон / Mercedes Время поула 1:13.609 – Валттери Боттас / Mercedes Победитель Льюис Хэмилтон / Mercedes Лучший круг в гонке 1:15.484 – Льюис Хэмилтон Подиум 1. Льюис Хэмилтон / Mercedes 2. Валттери Боттас / Mercedes 3. Александр Элбон / Red Bull Полные результаты Гран При Эмилии-Романьи 2020 Освежите в памяти ту гонку Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

Результаты последних пяти Гран При Ф1 на трассе в Имоле:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда 2020 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Александр Элбон Mercedes 2006* Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Хуан-Пабло Монтойя Ferrari 2005* Фернандо Алонсо Михаэль Шумахер Алекс Вурц Renault 2004* Михаэль Шумахер Дженсон Баттон Хуан-Пабло Монтойя Ferrari 2003* Михаэль Шумахер Кими Райкконен Рубенс Баррикелло Ferrari *Гран При Сан-Марино Рекордсмены Гран При Ф1 на трассе в Имоле: Пилоты Команды Победы Михаэль Шумахер (7) Williams (8) Ferrari (8) Поулы Айртон Сенна (8) McLaren (9) Лучшие круги Михаэль Шумахер (5) Ferrari (10)