После необычно позднего завершения сезона-2020 старт нового чемпионата наметили на вторую половину марта, но и эти планы пришлось корректировать: из-за переноса Гран При Австралии первая гонка ждет нас через два с лишним месяца.

Эти подвижки неизбежно сказались и на презентациях команд, с которыми пока ничего толком не ясно. Больше половины участников чемпионата, включая лидеров, еще не озвучили своих планов, а информация об остальных является неполной или неофициальной.

Тем не менее, кое-что о показе новых машин уже известно.

Mercedes: Чемпионы мира не стали делать вид, что продолжат использовать прежнюю машину – модели 2021 года присвоили собственный индекс W12. Тото Вольф уже объявил, что Валттери Боттас и его пока неизвестный официально напарник будут выступать на черных машинах. Ливрея останется почти такой же, как в 2020-м. При этом она все же временная – с переходом на новый регламент Mercedes собирается вернуть свою фирменную серебристую раскраску.

Информации о месте и времени презентации пока нет.

Red Bull Racing: Новое шасси в Милтон-Кинсе решили назвать RB16B – это следует из слов Кристиана Хорнера. Впрочем, они были сказаны мимоходом, и в действительности команда еще может передумать. Где и когда покажут машину для Макса Ферстаппена и Серхио Переса, информации также нет.

McLaren: Так как британцам предстоит переход на моторы Mercedes, машине присвоили индекс MCL35M – последняя буква символизирует нового производителя. Недавно команда показала в твиттере фрагмент ливреи – сенсации не произошло, он оранжевый. Дата и место презентации пока неизвестны.

Aston Martin: О планах наследников Racing Point пока известно очень мало. Команда раскрыла только, что презентацию проведут в марте в штаб-квартире компании Aston Martin в Гэйдоне. Все остальное – прежде всего ливрея и индекс машины – пока окутано тайной. Прежде у британской компании была короткая история выступлений в Ф1. Шесть десятилетий назад ее машины назывались DBR4 и DBR5. Возможно, эту традицию решено будет продолжить.

Alpine: Вместе со сменой имени англо-французский коллектив откажется и от прежних привычек. Первая машина Alpine в Ф1 получила индекс A521 (он составлен из исторического А500 и 2021 года) и почти черную «зимнюю» ливрею. Полноценная презентация нового имиджа, а также возвращения Фернандо Алонсо и начала работы Давиде Бривио, намечена на февраль.

Ferrari: Скудерия хочет забыть 2020 год, а потому назвала машину просто SF21. По планам, которые были анонсированы еще до переноса тестов в Бахрейн, презентация должна была состояться в два этапа – традиционная пафосная церемония в конце февраля в Маранелло, но без показа машины, и короткая процедура на трассе прямо перед стартом предсезонной сессии.

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AlphaTauri: Если вспомнить, что в прошлом году Даниил Квят выступал на модели AT01, в новом сезоне логично ожидать для Юки Цуноды и Пьера Гасли AT02. Впрочем, даже это является лишь предположением. Пока команда ничего не рассказала о том, где и когда покажет новую машину.

Alfa Romeo: В бывшем хозяйства Переса Заубера все по-прежнему работает со швейцарской точностью. Команда первой объявила точную дату и место показа новой машины – это произойдет 22 февраля в Варшаве (по настоянию польских спонсоров Роберта Кубицы).

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Самое любопытное, что после прошлогодней С39 модель получит индекс С41 – дело в том, что С40 уже закрепили за шасси с граунд-эффектом, работы над которым начались прошлой зимой еще до решение отложить на год переход на новый регламент.

Haas: Американцы используют для своих машин индексы VF. Не слишком известный факт: это обозначает Very First – «самый первый». Таким образом, в новом сезоне придет время VF-21. Это название очень подходит для обоих пилотов, дебютантов Никиты Мазепина и Мика Шумахера. Пока это все, что известно о планах команды.

Williams: Инициалы основателя команды, сэра Фрэнка Уильямса, много десятилетий служили индексами машин. Но теперь у команды новые владельцы. Станут ли они придумывать что-то свое или оставят знакомое всем болельщикам FW? Ответа на этот вопрос пока нет, как и другой информации о планах коллектива.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2021 году