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Формула 1 Новости

Когда Audi и Porsche официально объявят о приходе в Ф1?

Последнее условие для объявления уже выполнено, однако автоконцерны продолжают молчать

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Когда Audi и Porsche официально объявят о приходе в Ф1?
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Во вторник вечером всемирный совет по спорту FIA принял окончательную редакцию на новые силовые установки, которые будут использоваться в Формуле 1 с 2026 года. Считается, что именно отсутствие регламента мешало маркам Audi и Porsche объявить о выступлении в Ф1 в качестве поставщиков моторов.

Приход в Формулу 1 был одобрен руководством группы Volkswagen, в которую входят обе марки, еще в марте, однако ранее руководители брендов отказывались сказать окончательное «да», ссылаясь на то, что не могут обещать производство моторов не зная регламента.

Теперь, когда регламент есть, журналисты Sky Sport F1 обратились в пресс-службы Audi и Porsche за комментариями.

«Для начала нам нужно изучить сам регламент во всех деталей, – заявили в Audi. – Да и к тому же к нам пока не поступало приглашение.

В FIA приняли новый регламент в сезон отпусков, так что многие ключевые руководители нашей компании, включая некоторых членов совета директоров просто недоступны. К тому же, насколько мы понимаем, в FIA еще даже не объявили сроки начала приема новых производителей».

Представитель Porsche был еще более лаконичен, заявив, что о решении будет объявлено «когда придет время».

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