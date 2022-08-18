Когда Audi и Porsche официально объявят о приходе в Ф1?
Последнее условие для объявления уже выполнено, однако автоконцерны продолжают молчать
Во вторник вечером всемирный совет по спорту FIA принял окончательную редакцию на новые силовые установки, которые будут использоваться в Формуле 1 с 2026 года. Считается, что именно отсутствие регламента мешало маркам Audi и Porsche объявить о выступлении в Ф1 в качестве поставщиков моторов.
Приход в Формулу 1 был одобрен руководством группы Volkswagen, в которую входят обе марки, еще в марте, однако ранее руководители брендов отказывались сказать окончательное «да», ссылаясь на то, что не могут обещать производство моторов не зная регламента.
Теперь, когда регламент есть, журналисты Sky Sport F1 обратились в пресс-службы Audi и Porsche за комментариями.
«Для начала нам нужно изучить сам регламент во всех деталей, – заявили в Audi. – Да и к тому же к нам пока не поступало приглашение.
В FIA приняли новый регламент в сезон отпусков, так что многие ключевые руководители нашей компании, включая некоторых членов совета директоров просто недоступны. К тому же, насколько мы понимаем, в FIA еще даже не объявили сроки начала приема новых производителей».
Представитель Porsche был еще более лаконичен, заявив, что о решении будет объявлено «когда придет время».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Самое важное:
Когда Audi и Porsche официально объявят о приходе в Ф1?
Последнее условие для объявления уже выполнено, однако автоконцерны продолжают молчать
Вольф похвалил главу FIA накануне смены регламента
По мнению главы Mercedes, новый глава организации Моххамед бин Сулайем отлично справляется со своей ролью
Алези не поверил в победу Mercedes до конца сезона
По мнению француза, серебристый болид просто не способен выигрывать гонки
Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул
Пилот также объяснил, почему это будет невозможно еще пару лет