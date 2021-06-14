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Формула 1 Новости

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

Автор:
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Соавтор:
Кристиан Ниммерволь

Отмар Сафнауэр верит в победу к 2025-му

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

В этом году в Формулу 1 вернулся бренд Aston Martin. После прошлого года, когда команда даже одержала одну победу, она переживает явный спад в результатах. Сейчас бывшая Racing Point идет в Кубке конструкторов только шестой. 

Новые владельцы поставили Aston Martin задачу стать лидером Ф1. Босс команды Отмар Сафнауэр на онлайн-созвоне с журналистами заявил, что эту цель нужно достичь в течение пяти лет.

«Если в течение трех-четырех лет мы станем претендентами на титул, это будет успехом, – сказал Сафнауэр. – И победу в чемпионате в течение пяти лет я счел бы успехом.

Если посмотреть на команды, которые выигрывали несколько чемпионатов подряд в последнее время. Mercedes потребовалось на это четыре года после покупке Brawn. И насколько я помню, у Red Bull это заняло столько же после покупки Jaguar».

При этом Сафнауэр уверен, что его команде сложнее выполнить задачу, чем Mercedes:

«Мы начинаем в худшей ситуации. Когда Mercedes купил Brawn, эта команда только что выиграла чемпионат. А мы были только четвертыми в Кубке конструкторов и за титул никогда не боролись. А выйти в лидеры из середняков это дольше».

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