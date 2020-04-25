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Формула 1 / Новость

Когда Aston Martin начнет побеждать? Глава команды назвал точный год

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Когда Aston Martin начнет побеждать? Глава команды назвал точный год
Автор:
, Редактор
25 апр. 2020 г., 09:30

По словам Отмара Сафнауэра, на превращение Racing Point в претендента на победы потребуется три сезона

Команда Aston Martin начнет регулярно выигрывать гонки с 2023 года, уверен ее будущий руководитель Отмар Сафнауэр. Он не исключил, что нынешняя тройка лидеров к тому времени может превратиться в пятерку.

В апреле владелец Racing Point Лоуренс Стролл купил долю акций и стал руководителем компании Aston Martin. В 2021 году команда, ранее известная как Force India, еще раз сменит название. О том, как будут проходить дальнейшие преобразования, Сафнауэр рассказал официальному сайту Формулы 1.

«Мы планируем начать побеждать через три года, – заявил Сафнауэр. – Реконструкция базы займет пару лет, столько же уйдет на найм нужных сотрудников. Ну и надо понимать, что сразу всего добиться невозможно, так что нам понадобится еще один год после этого. Но важнее, чтобы с каждым годом мы прибавляли: делать шаг назад недопустимо.

Нашей задачей является попадание в тройку сильнейших. И мы должны быть способны сражаться там на равных. Мы хотим выигрывать гонки и регулярно финишировать на подиуме. Пусть даже это будет не тройка, а четверка или пятерка сильнейших, если кто-то еще сумеет также прибавить – мы не против. Важно, чтобы мы были на том же уровне, на котором сейчас находятся три сильнейшие команды».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Сергей Иванов

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