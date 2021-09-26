«Кое-какие проблемы». Боттас не назвал причину замены мотора

Валттери Боттас стартовал 17-м на Гран При России, так как в день гонки Mercedes решила заменить ему часть силовой установки. Были предположения, что Боттаса специально поставили на решетке поближе к Максу Ферстаппену, чтобы мешать голландцу прорываться.

Однако после финиша Боттаса настаивал, что причина была не в этом:

«Нам пришлось это сделать. Из-за кое-каких проблем. Не из-за Макса, а чтобы я смог добраться до финиша».

У финна прорыв с 17-го места не удался и до того, как на трассе пошел дождь, он ехал 14-м. Но своевременный пит-стоп позволил ему финишировать пятым.

«Прорываться было гораздо тяжелее, чем я думал, – пояснил Валттери. – Каждый раз, когда я к кому-то подбирался на втором или третьем секторах, возникала сильная недостаточная поворачиваемость. А у некоторых машин все по каким-то причинам получалось проще. Дождь спас меня и позволил набрать очки».