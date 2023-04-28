«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации

После первых быстрых попыток в финале бакинской квалификации Макс Ферстаппен и Шарль Леклер показали одинаковое время с точностью до тысячной – 1:40.445. Под клетчатым флагом обоим удалось прибавить, но если голландец из Red Bull проехал свой круг за 1:40.391, то его сопернику удалось показать время 1:40.203 и завоевать первый в сезоне поул, прервав успешную серию «Быков».

Как рассказал Макс, в ответственный момент его команда пошла на эксперименты.

«На этой трассе всегда непросто собрать хороший быстрый круг, – объяснил действующий чемпион в интервью Марку Уэбберу после окончания сессии. – Во время второй быстрой попытки [в финальном сегменте] мы попробовали делать кое-что иначе на круге выезда с пит-лейна.

Похоже, что в итоге это не лучшим образом повлияло на время круга. Но здесь всегда было сложно. В финале ты едешь на пределе, пытаясь сделать все безупречно. В Баку это очень непростая задача.

Впрочем, мы вторые – и знаем, что наша машина быстра в гонке. Так это это неплохой результат. Конечно, всегда хочется стартовать первым, но мне нужно обогнать всего одного соперника».