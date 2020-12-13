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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Аналитика

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes

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Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes
Автор:
, Главный редактор

Лэнсу Строллу до сих пор аукается авария трехмесячной давности – а вот перенесенный канадцем коронавирус, как ни странно, кое-чем помог пилоту

Команда Racing Point в настоящий момент ведет плотную борьбу за 3-е место в Кубке конструкторов с McLaren и Renault – причем опережает обоих конкурентов (а чем выше команда находится в общем зачете по итогам сезона, тем больше призовых она получит от организаторов чемпионата). Однако одним из факторов, осложняющих задачу для Racing Point, является ситуация с моторами.

К примеру, наиболее «свежий» из двигателей, который в концовке сезона мог использовать Серхио Перес, сгорел на Гран При Бахрейна. Взамен на автомобиль мексиканца поставили мотор, который уже активно использовался ранее и из-за этого не может развивать максимальной мощности. Это не помешало Пересу одержать победу в следующем Гран При Сахира – однако перед финальной гонкой команда приняла решение установить на автомобиль новую силовую установку. И в результате Перес начнет сегодняшнюю гонку только с 19-й позиции.

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А вот в случае с Лэнсом Строллом команда предпочла воздержаться от замены мотора. Хотя вчера силовая установка на автомобиле под номером 18 отработала уже 8-ю квалификацию. Что заметно больше чем при нормальном раскладе. Это вряд ли должно всерьез сказаться на надежности мотора – ведь в рамках изначального календаря три мотора должны были отработать 22 гонки (т.е. по 7-8 этапов каждый). А вот максимальная мощность установки по мере приближения к концу жизненного цикла пусть и не слишком заметно, но снижается.

Проблемой для канадца стал вылет с трассы на Гран При Тосканы в Муджелло в середине сентября. В этом инциденте сильно пострадал двигатель, который был установлен на машину Стролла совсем недавно. Таким образом, третий за сезон мотор Лэнс начал использовать гораздо раньше, чем предполагалось изначально.

«В паре гонок у нас была мысль провести внеплановую смену, но каждый раз мы в итоге делали выбор в пользу сохранения прежнего мотора, – рассказывает канадец. – И постепенно пришли к мысли использовать его до финиша сезона.

Тут нам, можно сказать, помог даже коронавирус. Из-за него я пропустил субботнюю тренировку на «Нюрбургринге» [в квалификации и гонке того этого Стролла заменил Нико Хюлькенберг], что позволило немного сэкономить ресурс». 

Стролл в квалификации Гран При Абу-Даби стал 8-м – он опередил обоих пилотов Renault (10-й и 11-й), но уступил обоим пилотам McLaren (4-й и 6-й). Потенциальные потери в гонке из-за мотора канадец оценивает в одну десятую с круга. Но считать гонку потерянной не торопится: «Многое может случиться. У нас быстрая машина, хорошая тактика, часто нам удавались хорошие старты…»

Похожим образом комментирует ситуацию и Перес: «Мы очень тщательно подготовились к гонке, уделили внимание каждой мелочи. Осталось лишь увидеть, как сложится гонка в реальности».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Серхио Перес , Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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