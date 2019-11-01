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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Кочковатый асфальт трассы в Остине привел к неполадкам на машине Леклера

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Кочковатый асфальт трассы в Остине привел к неполадкам на машине Леклера
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
1 нояб. 2019 г., 19:53

Как рассказал пилот Ferrari, в пятничной утренней сессии Гран При США педаль газа вышла из строя от сильных вибраций.

По ходу тренировки Скудерия заподозрила проблемы с двигателем у Шарля Леклера – детальное разбирательство позволило установить, что источником проблем является привод дросселя. 

Как выяснилось, дело в слишком неровном асфальте американской трассы. Сразу несколько команд сообщили Motorsport.com, что тоже обеспокоены этим вопросом и планируют усилить конструкцию ряда узлов, чтобы без неприятностей провести уик-энд.  

Говоря о том, что произошло с машиной Леклера, глава Ferrari Маттиа Бинотто отметил: «Дело точно в кочках. Прямо сейчас говорить, что они никак не скажутся на надежности, было бы чересчур смело. Возможно, позже по ходу уик-энда мы выясним, что все прямо наоборот. 

Факт в том, что этим утром у Шарля возникло определенное расхождение [в отклике педали газа]. Небольшая ошибка. Но это лишь пример.  

Так что за этим нужно следить. Мы должны убедиться, что это не скажется на результате».

Карлос Сайнс из McLaren улетел с трассы в связке пятого и шестого поворотов. «Я не беспокоюсь за машину. – сказал руководитель его команды Зак Браун. – Но в гонке они [неровности] могут застать каких-то гонщиков врасплох».  

Больше всего вопросов вызывает первый сектор. «Нужно найти баланс, – объяснил глава Renault Сириль Абитбуль. – Если выбрать недостаточную поворачиваемость, то можно атаковать кочки на первом секторе. Но дело в том, что на третьем секторе вам нужна стабильная машина с избыточной поворачиваемостью».

Резервный гонщик Williams Николя Латифи, работавший в пятницу утром, добавил: «Самые большие кочки – на первом секторе. Они большие и длинные. Такое ощущение, что вы едете по прерывистой разметке. Пожалуй, никогда еще я не сталкивался на гоночной трассе со столь сильными вибрациями. 

Кажется, что во второй поворот легко заехать полным газом. Но когда я впервые попробовал сделать это, машина налетела на кочку, и ее практически подбросило». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Первая тренировка
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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