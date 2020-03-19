Коронавирус и гонки
Князь Монако заразился коронавирусом. Гран При Формулы 1 окончательно отменили
У Альбера II обнаружили COVID-19. В этот же день отменили Гран При Монако Формулы 1
У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус. 62-летний монарх стал первым главой государства, у которого подтвердили наличие COVID-19. Князь не стал уходить на больничный: согласно официальному сообщению властей Монако, правитель продолжит работу в удаленном режиме.
Альбер II известен своей любовью к гонкам. Каждый год князь присутствует на Гран При Монако Формулы 1 и лично вручает кубок победителю гонки.
В 2020 году Гран При Монако не состоится. Изначально руководство Формулы 1 объявило о переносе этапа в Монте-Карло на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Но затем Автомобильный клуб Монако выпустил собственный пресс-релиз, в котором заявил о полной отмене соревнования. Это значит, что следующая гонка Формулы 1 в княжестве Альбера II сможет пройти не раньше 2021 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2
|Этап
|Гран При Монако Билеты
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
|Автор
|Антон Погорельский
Князь Монако заразился коронавирусом. Гран При Формулы 1 окончательно отменили
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