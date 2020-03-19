Князь Монако заразился коронавирусом. Гран При Формулы 1 окончательно отменили

У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус. 62-летний монарх стал первым главой государства, у которого подтвердили наличие COVID-19. Князь не стал уходить на больничный: согласно официальному сообщению властей Монако, правитель продолжит работу в удаленном режиме.

Альбер II известен своей любовью к гонкам. Каждый год князь присутствует на Гран При Монако Формулы 1 и лично вручает кубок победителю гонки.

В 2020 году Гран При Монако не состоится. Изначально руководство Формулы 1 объявило о переносе этапа в Монте-Карло на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Но затем Автомобильный клуб Монако выпустил собственный пресс-релиз, в котором заявил о полной отмене соревнования. Это значит, что следующая гонка Формулы 1 в княжестве Альбера II сможет пройти не раньше 2021 года.