Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / «Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Формула 1 Новость

Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса

Спортивный менеджер Жан-Клод Блан стал генеральным директором по спорту нефтехимической группы Ineos, которой принадлежит треть акций команды

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Роберто Кинкеро
Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Выпускник Гарварда, Блан всю карьеру работал в различных спортивных дисциплинах. В конце 90-х он был сотрудником крупнейшей французской спортивной организации ASO, благодаря чему участвовал в организации зимней Олимпиады в Альбервилле, велогонки «Тур де Франс», теннисного Кубка Дэвиса и Ралли Дакар. 

Позже он возглавил совет директоров футбольного «Ювентуса», а последние 12 лет провел на аналогичной должности в клубе «Пари Сен-Жермен».

Теперь Блан перешел на работу в Ineos Sports, где приступит к делам с 1 января – он уже переехал из Франции в Британию. У Ineos есть множество спортивных проектов, включая поддержку футбольных клубов нескольких стран и регбийной сборной Новой Зеландии, а также одной из яхт на Кубке Америки и собственной велогоночной команды. 

В конце 2020 года концерн выкупил у Mercedes треть акций коллектива Формулы 1. Таким образом, 59-летний менеджер войдет, среди прочего, и в совет директоров Mercedes F1.

Напомним, что еще третью акций команды владеет ее руководитель Тото Вольф, а оставшиеся по-прежнему принадлежат автопроизводителю. 

Пока нет основания говорить, что назначение Блана как-то повлияет на политику Ineos в отношении Формулы 1. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Предыдущая новость

«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно
Формула 1

Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно

Анализ: сколько правды в слухах, будто Ferrari добавила мотору 30 л.с.
Формула 1

Анализ: сколько правды в слухах, будто Ferrari добавила мотору 30 л.с.

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года
Формула 1

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года

Mercedes Больше от
Mercedes
Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал
Формула 1

Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал

Рейтинг надежности. Какая команда чаще всего меняла моторы в сезоне-2022
Формула 1

Рейтинг надежности. Какая команда чаще всего меняла моторы в сезоне-2022

После первых тестов в Mercedes сочли «козление» несерьезной проблемой
Формула 1

После первых тестов в Mercedes сочли «козление» несерьезной проблемой

Самое важное:

Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса
Формула 1 Формула 1

Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса

Спортивный менеджер Жан-Клод Блан стал генеральным директором по спорту нефтехимической группы Ineos, которой принадлежит треть акций команды

«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Формула 1 Формула 1

«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса

В последнее время британца стали называть кандидатом в напарники Макса Ферстаппена. Том Коронель объяснил связанные с этим риски

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Формула 1 Формула 1

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda

Fernando Alonso felt his reliability struggles with Alpine in Formula 1 were not comparable to what he faced with McLaren-Honda, saying this year was “more enjoyable”.

Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон
Формула 1 Формула 1

Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон

Пилоты оценили себя и соперников – и результаты получились не совсем такими, как в итоговой таблице чемпионата

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.