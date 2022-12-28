Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса

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Выпускник Гарварда, Блан всю карьеру работал в различных спортивных дисциплинах. В конце 90-х он был сотрудником крупнейшей французской спортивной организации ASO, благодаря чему участвовал в организации зимней Олимпиады в Альбервилле, велогонки «Тур де Франс», теннисного Кубка Дэвиса и Ралли Дакар.

Позже он возглавил совет директоров футбольного «Ювентуса», а последние 12 лет провел на аналогичной должности в клубе «Пари Сен-Жермен».

Теперь Блан перешел на работу в Ineos Sports, где приступит к делам с 1 января – он уже переехал из Франции в Британию. У Ineos есть множество спортивных проектов, включая поддержку футбольных клубов нескольких стран и регбийной сборной Новой Зеландии, а также одной из яхт на Кубке Америки и собственной велогоночной команды.

В конце 2020 года концерн выкупил у Mercedes треть акций коллектива Формулы 1. Таким образом, 59-летний менеджер войдет, среди прочего, и в совет директоров Mercedes F1.

Напомним, что еще третью акций команды владеет ее руководитель Тото Вольф, а оставшиеся по-прежнему принадлежат автопроизводителю.

Пока нет основания говорить, что назначение Блана как-то повлияет на политику Ineos в отношении Формулы 1.