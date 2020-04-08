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Формула 1 / Статистика

Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков

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Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков
Автор:
, журналист (Франция)
Соавтор: Александр Кабановский
8 апр. 2020 г., 05:51

В этом году исполнилось 18 лет с момента Гран При Бразилии 2002 года. В той гонке Михаэль Шумахер в сотый раз поднялся на призовой пьедестал чемпионата мира. Мы решили вспомнить, кому еще из гонщиков удавалось добраться до столь солидной цифры

В этой подборке мы использовали следующий подход: сначала рассказываем о сотом подиуме каждого гонщика, потом вспомниаем самый первый, а заканчиваем последним на настоящий момент.

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Ален Прост, Гран При Франции 1993 года. Сотый подиум

Ален Прост, Гран При Франции 1993 года. Сотый подиум
1/17

Фотограф: LAT Images

У Алена Проста в тот день было несколько поводов для радости. Во-первых, Профессор выиграл свой домашний этап, во-вторых – стал первым человеком в истории, одержавшим на одном Гран При шесть побед, а в-третьих – поднялся на подиум в сотый раз за карьеру, что прежде также не удавалось никому

Ален Прост, Гран При Аргентины 1981 года. Первый подиум

Ален Прост, Гран При Аргентины 1981 года. Первый подиум
2/17

Фотограф: Sutton Images

Началось все 12 годами ранее, когда француз, проводивший свой второй сезон в Ф1 и вторую гонку в составе Renault, финишировал вторым в Буэнос-Айресе – он уступил будущему победителю того чемпионата Нельсону Пике, но переиграл кумира местных болельщиков Карлоса Рейтемана

Ален Прост, Гран При Австралии 1993 года. Последний подиум

Ален Прост, Гран При Австралии 1993 года. Последний подиум
3/17

Фотограф: Sutton Images

В общей сложности Прост провел в Больших Призах 199 гонок (их было бы 200, если бы не увольнение из Ferrari за критику перед финалом сезона-91). В 106 случаях Алену вручали после финиша призовой кубок

Михаэль Шумахер, Гран При Бразилии 2002 года. Сотый подиум

Михаэль Шумахер, Гран При Бразилии 2002 года. Сотый подиум
4/17

Фотограф: Sutton Images

Путь к сотому подиуму для Михаэля оказался непростым. Сначала он столкнулся с обладателем поула Хуаном-Пабло Монтойей, потом не мог догнать своего партнера по Ferrari Рубенса Баррикелло, а в концовке на него наседал собственный брат Ральф. Но Шумахер-старший все же добился своего

Михаэль Шумахер, Гран При Мексики 1992 года. Первый подиум

Михаэль Шумахер, Гран При Мексики 1992 года. Первый подиум
5/17

Фотограф: Sutton Images

Покорить подиум Михаэль смог только с восьмой попытки – весной 1992-го в Мехико он финишировал следом за Найджелом Мэнселлом и Риккардо Патрезе из Williams

Михаэль Шумахер, Гран При Европы 2011 года. Последний подиум

Михаэль Шумахер, Гран При Европы 2011 года. Последний подиум
6/17

Фотограф: Sutton Images

Когда Шумахер оставил Ф1 в конце 2006 года, в его активе было более полутора сотен финишей в тройке. Затем, как известно, немец вернулся и три года закладывал фундамент нынешних успехов Mercedes. Но сам за это время всего раз побывал на пьедестале – это случилось в памятной гонке в Валенсии девять лет назад. Всего Михаэль стартовал 306 раз и заработал 155 кубков

Льюис Хэмилтон, Гран При Японии 2016 года. Сотый подиум

Льюис Хэмилтон, Гран При Японии 2016 года. Сотый подиум
7/17

Фотограф: Sutton Images

Почти наверняка абслоютный рекорд немца в самом скором будущем перекроет Льюис Хэмилтон. Долгие сезоны и невероятная скорость Mercedes позволяют британцу очень быстро пополнять свой счет, почти не покидая подиум. В 100-й раз он поднялся туда осенью 2016-го на «Сузуке»

Льюис Хэмилтон, Гран При Австралии 2007 года. Первый подиум

Льюис Хэмилтон, Гран При Австралии 2007 года. Первый подиум
8/17

Фотограф: Дёрк Клинсмит / Motorsport Images

Коллекционировать кубки, в отличие от других героев этой подборки, Льюис начал без раскачки. Уже в дебютном Гран При Австралии 2007 года он финишировал третьим

Льюис Хэмилтон, Гран При Абу-Даби 2019 года. Последний подиум

Льюис Хэмилтон, Гран При Абу-Даби 2019 года. Последний подиум
9/17

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

К настоящему времени Хэмилтон поднимался на подиум по итогам 151 Гран При из 250, в которых выступал. В том числе и в той гонке, что пока значится последней в летописи истории – она прошла в самом конце 2019-го в Абу-Даби

Себастьян Феттель, Гран При Австралии 2018 года. Сотый подиум

Себастьян Феттель, Гран При Австралии 2018 года. Сотый подиум
10/17

Фотограф: Sutton Images

Свою сотню покорил и Себастьян Феттель – случилось это два года назад в Австралии

Себастьян Феттель, Гран При Италии 2008 года. Первый подиум

Себастьян Феттель, Гран При Италии 2008 года. Первый подиум
11/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Самый первый подиум немца, без сомнения, памятен всем поклонникам Ф1. В залитой дождем Монце юный Себ привел к победе машину Toro Rosso

Себастьян Феттель, Гран При Мексики 2019 года. Последний подиум

Себастьян Феттель, Гран При Мексики 2019 года. Последний подиум
12/17

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Пока что Феттель по-немецки точен с количеством подиумов: ровно 120 из 240 возможных. Последний раз он участвовал в церемонии награждения в Мексике-2019

Кими Райкконен. Гран При Италии 2018 года. Сотый подиум

Кими Райкконен. Гран При Италии 2018 года. Сотый подиум
13/17

Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини

Без особенной спешки до круглого рубежа смог добраться и Кими Райкконен. Не всегда выступая в самых сильных командах и пропустив несколько сезонов, финн все же покорил эту отметку осенью 2018-го

Кими Райкконен. Гран При Австралии 2002 года. Первый подиум

Кими Райкконен. Гран При Австралии 2002 года. Первый подиум
14/17

Фотограф: Ferrari Media Center

Как известно, финн дебютировал в составе Sauber и ни разу не покорил пьедестал в первом сезоне. Но едва перейдя в McLaren, сразу же приехал третьим на Гран При Австралии

Кими Райкконен. Гран При Италии Бразилии 2018 года. Последний подиум

Кими Райкконен. Гран При Италии Бразилии 2018 года. Последний подиум
15/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

К моменту расставания с Ferrari в конце 2018-го Райкконен успел довести счет подиумов до 103. С тех пор эта цифра не менялась, а количество стартов финна в гонках выросло до 313. Впрочем, хочется верить, что эта история еще не закончена

А как же Фернандо Алонсо?

А как же Фернандо Алонсо?
16/17

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

К завершению сезона-2014 в активе Фернандо было 97 призовых кубков. Переходя в McLaren-Honda, он наверняка рассчитывал быстро перешагнуть во вторую сотню подиумов. Но четыре сезона за рулем безнадежной машины так и не позволили испанцу продвинуться вперед хотя бы на один шаг

Кто на очереди?

Кто на очереди?
17/17

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Из действующих гонщиков чемпионата к отметке в 100 подиумов ближе всех Валттери Боттас. Правда, на настоящий момент он не прошел даже половину пути, собрав пока 45 призовых кубков

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Кими Райкконен В Магазин , Фернандо Алонсо В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Ален Прост , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Фабьен Гайяр

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