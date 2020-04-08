Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков

Ален Прост, Гран При Франции 1993 года. Сотый подиум 1 / 17 Фотограф: LAT Images У Алена Проста в тот день было несколько поводов для радости. Во-первых, Профессор выиграл свой домашний этап, во-вторых – стал первым человеком в истории, одержавшим на одном Гран При шесть побед, а в-третьих – поднялся на подиум в сотый раз за карьеру, что прежде также не удавалось никому

Ален Прост, Гран При Аргентины 1981 года. Первый подиум 2 / 17 Фотограф: Sutton Images Началось все 12 годами ранее, когда француз, проводивший свой второй сезон в Ф1 и вторую гонку в составе Renault, финишировал вторым в Буэнос-Айресе – он уступил будущему победителю того чемпионата Нельсону Пике, но переиграл кумира местных болельщиков Карлоса Рейтемана

Ален Прост, Гран При Австралии 1993 года. Последний подиум 3 / 17 Фотограф: Sutton Images В общей сложности Прост провел в Больших Призах 199 гонок (их было бы 200, если бы не увольнение из Ferrari за критику перед финалом сезона-91). В 106 случаях Алену вручали после финиша призовой кубок

Михаэль Шумахер, Гран При Бразилии 2002 года. Сотый подиум 4 / 17 Фотограф: Sutton Images Путь к сотому подиуму для Михаэля оказался непростым. Сначала он столкнулся с обладателем поула Хуаном-Пабло Монтойей, потом не мог догнать своего партнера по Ferrari Рубенса Баррикелло, а в концовке на него наседал собственный брат Ральф. Но Шумахер-старший все же добился своего

Михаэль Шумахер, Гран При Мексики 1992 года. Первый подиум 5 / 17 Фотограф: Sutton Images Покорить подиум Михаэль смог только с восьмой попытки – весной 1992-го в Мехико он финишировал следом за Найджелом Мэнселлом и Риккардо Патрезе из Williams

Михаэль Шумахер, Гран При Европы 2011 года. Последний подиум 6 / 17 Фотограф: Sutton Images Когда Шумахер оставил Ф1 в конце 2006 года, в его активе было более полутора сотен финишей в тройке. Затем, как известно, немец вернулся и три года закладывал фундамент нынешних успехов Mercedes. Но сам за это время всего раз побывал на пьедестале – это случилось в памятной гонке в Валенсии девять лет назад. Всего Михаэль стартовал 306 раз и заработал 155 кубков

Льюис Хэмилтон, Гран При Японии 2016 года. Сотый подиум 7 / 17 Фотограф: Sutton Images Почти наверняка абслоютный рекорд немца в самом скором будущем перекроет Льюис Хэмилтон. Долгие сезоны и невероятная скорость Mercedes позволяют британцу очень быстро пополнять свой счет, почти не покидая подиум. В 100-й раз он поднялся туда осенью 2016-го на «Сузуке»

Льюис Хэмилтон, Гран При Австралии 2007 года. Первый подиум 8 / 17 Фотограф: Дёрк Клинсмит / Motorsport Images Коллекционировать кубки, в отличие от других героев этой подборки, Льюис начал без раскачки. Уже в дебютном Гран При Австралии 2007 года он финишировал третьим

Льюис Хэмилтон, Гран При Абу-Даби 2019 года. Последний подиум 9 / 17 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images К настоящему времени Хэмилтон поднимался на подиум по итогам 151 Гран При из 250, в которых выступал. В том числе и в той гонке, что пока значится последней в летописи истории – она прошла в самом конце 2019-го в Абу-Даби

Себастьян Феттель, Гран При Австралии 2018 года. Сотый подиум 10 / 17 Фотограф: Sutton Images Свою сотню покорил и Себастьян Феттель – случилось это два года назад в Австралии

Себастьян Феттель, Гран При Италии 2008 года. Первый подиум 11 / 17 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Самый первый подиум немца, без сомнения, памятен всем поклонникам Ф1. В залитой дождем Монце юный Себ привел к победе машину Toro Rosso

Себастьян Феттель, Гран При Мексики 2019 года. Последний подиум 12 / 17 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Пока что Феттель по-немецки точен с количеством подиумов: ровно 120 из 240 возможных. Последний раз он участвовал в церемонии награждения в Мексике-2019

Кими Райкконен. Гран При Италии 2018 года. Сотый подиум 13 / 17 Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини Без особенной спешки до круглого рубежа смог добраться и Кими Райкконен. Не всегда выступая в самых сильных командах и пропустив несколько сезонов, финн все же покорил эту отметку осенью 2018-го

Кими Райкконен. Гран При Австралии 2002 года. Первый подиум 14 / 17 Фотограф: Ferrari Media Center Как известно, финн дебютировал в составе Sauber и ни разу не покорил пьедестал в первом сезоне. Но едва перейдя в McLaren, сразу же приехал третьим на Гран При Австралии

Кими Райкконен. Гран При Италии Бразилии 2018 года. Последний подиум 15 / 17 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images К моменту расставания с Ferrari в конце 2018-го Райкконен успел довести счет подиумов до 103. С тех пор эта цифра не менялась, а количество стартов финна в гонках выросло до 313. Впрочем, хочется верить, что эта история еще не закончена

А как же Фернандо Алонсо? 16 / 17 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images К завершению сезона-2014 в активе Фернандо было 97 призовых кубков. Переходя в McLaren-Honda, он наверняка рассчитывал быстро перешагнуть во вторую сотню подиумов. Но четыре сезона за рулем безнадежной машины так и не позволили испанцу продвинуться вперед хотя бы на один шаг