«Клоун дня». Алонсо задела шутка в твиттере

В твиттере Фернандо Алонсо опубликовал запись прохождения круга в Монако с камеры, установленной на его чемпионской Renault – и, судя по всему, решил напомнить болельщикам, как звучал мотор V8.

Мэтт Соммерфилд (работающий техническим экспертом Motorsport.com) ретвитнул это видео и вспомнил жалобы испанца на мотор Honda на Гран При Японии 2015 года, когда Алонсо назвал двигатель Honda «мотором GP2» в сообщении по радио.

Фернандо это не понравилось. Он резко отреагировал на комментарий Соммерфилда, посчитав его обычным хейтером: «Твиттерский клоун дня. Каждый раз вы пытаетесь получить хотя бы свой маленький момент славы, даже если говорите не по теме, как сейчас. Жалко тебя. Наслаждайся жизнью, мой друг, она прекрасна».

Болельщики поставили твиту Алонсо почти две тысяч лайков. В ответ Соммерфилд написал, что не имел в виду ничего плохого.

«Жизнь официально достигла своего пика. Но не переживай, Фернандо, я все еще тебя люблю, даже несмотря на то, то ты отправил сердитую толпу линчевать меня. Хорошего Рождества и фантастического 2020-го», – ответил он.

Сейчас Фернандо, который не отказался от планов вернуться в Ф1 в 2021 году, готовится к «Дакару». Ралли-марафон стартует 5 января.