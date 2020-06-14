Клод Лелюш выпустил фильм с князем Монако и Шарлем Леклером. Посмотрите его прямо сейчас
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14 июн. 2020 г., 14:57
Знаменитый французский режиссер снял ремейк короткометражки «Свидание». Главную роль исполнил гонщик команды Ferrari
Посмотреть ремейк 2020 года фильма «Свидание» бесплатно можно прямо здесь. В главных ролях: гонщик Формулы 1 Шарль Леклер, князь Монако Альбер II и великолепная Ferrari SF90 Stradale. Режиссер: Клод Лелюш. Полная версия фильма расположена выше: сразу под заголовком этой новости. А ниже вы можете найти репортаж о том, как проходили съемки:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
Клод Лелюш выпустил фильм с князем Монако и Шарлем Леклером. Посмотрите его прямо сейчас
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