Посмотреть ремейк 2020 года фильма «Свидание» бесплатно можно прямо здесь. В главных ролях: гонщик Формулы 1 Шарль Леклер, князь Монако Альбер II и великолепная Ferrari SF90 Stradale. Режиссер: Клод Лелюш. Полная версия фильма расположена выше: сразу под заголовком этой новости. А ниже вы можете найти репортаж о том, как проходили съемки: