Клиенты Ferrari заменили моторы на своих машинах
Haas и Alfa Romeo установили вторые двигатели перед началом уик-энда в Альберт-парке
После сложного старта сезона в Бахрейне Скудерия сменила силовые установки обоим гонщикам в преддверии этапа в Джидде. Такой шаг команда объяснила соображениями предосторожности а также желанием иметь на быстрой трассе побольше мощности – тем более, что Шарля Леклера ждал прорыв через пелотон после штрафа.
Перед третьим этапом в Австралии аналогичную замены провели клиенты Ferrari – вторые по счету моторы поставили своим пилотам Haas и Alfa Romeo. Так как пока ни у кого из них нет превышения нормы в три двигателя на сезон, эти перестановки не приведут к наказаниям. Однако в целом их можно считать тревожным звоночком, так как сезон только начался.
Одновременно все клиенты Mercedes обновили выхлопную систему (их можно использовать в количестве восьми штук на машину в течение чемпионата) – для Ландо Норриса, которому меняли силовую установку в Джидде, это уже третий набор выхлопа. Ту же операцию провели на Haas Кевина Магнуссена.
Наконец, Джорджу Расселлу с Льюисом Хэмилтоном заменили внутренние компоненты коробки передач.
А вот Максу Ферстаппену, который по ходу уик-энда в Джидде жаловался на работу коробки, никаких замен – во всяком случае, пока – не потребовалось.
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