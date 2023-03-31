Клиенты Ferrari заменили моторы на своих машинах

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После сложного старта сезона в Бахрейне Скудерия сменила силовые установки обоим гонщикам в преддверии этапа в Джидде. Такой шаг команда объяснила соображениями предосторожности а также желанием иметь на быстрой трассе побольше мощности – тем более, что Шарля Леклера ждал прорыв через пелотон после штрафа.

Перед третьим этапом в Австралии аналогичную замены провели клиенты Ferrari – вторые по счету моторы поставили своим пилотам Haas и Alfa Romeo. Так как пока ни у кого из них нет превышения нормы в три двигателя на сезон, эти перестановки не приведут к наказаниям. Однако в целом их можно считать тревожным звоночком, так как сезон только начался.

Одновременно все клиенты Mercedes обновили выхлопную систему (их можно использовать в количестве восьми штук на машину в течение чемпионата) – для Ландо Норриса, которому меняли силовую установку в Джидде, это уже третий набор выхлопа. Ту же операцию провели на Haas Кевина Магнуссена.

Наконец, Джорджу Расселлу с Льюисом Хэмилтоном заменили внутренние компоненты коробки передач.

А вот Максу Ферстаппену, который по ходу уик-энда в Джидде жаловался на работу коробки, никаких замен – во всяком случае, пока – не потребовалось.