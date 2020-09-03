Клэр Уильямс покинула пост руководителя Williams
После продажи в команде началась смена руководства
Дочь основателя Williams Фрэнка Уильямса Клэр Уильямс покинула пост главы команды. Последние годы она руководила командой Формулы 1, формально занимая пост заместителя своего отца. Последним этапом Уильямс в этой должности станет Гран При Италии в ближайший уик-энд.
На прошлой неделе было объявлено о продаже Williams американскому инвестиционному фонду Dorilton Capital. После этого появились слухи о грядущих переменах в команде.
«Я ухожу из команды с тяжестью на сердце. Я надеялась пробыть в команде долго и передать ценности Williams следующему поколению. Однако, нужда в инвестициях по многим причинам, многие из которых были вне нашего контроля, привела к продаже команды. Моя семья всегда ставила команду и ее сотрудников на первое место, так что решение было абсолютно верным. Мы знаем, что мы нашли правильных покупателей», – цитирует Уильямс пресс-служба команды.
Кто займет место Уильямс в Williams, пока не объявлено.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин